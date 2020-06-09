حمية غذائية سهلة “مدتها أسبوعان” للتخلص من الوزن الزائد

عمَان-الغد- تظهر أحدث أبحاث النظام الغذائي أن أكثر الطرق صحية وفعالية للحد من زيادة الوزن، هي التخلص من الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة لصالح الوجبات الصحية الطازجة المطبوخة في المنزل.

والالتزام بنظام غذائي على طراز أطعمة البحر الأبيض المتوسط ، أُثبت مرة بعد أخرى أنه الطريقة المثلى لتحقيق المطلوب.

وأوضحت خبيرة التغذية، ليندا فوستر بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم: “ينبغي تناول الكثير من البروتينات الخالية من الدهون، مثل الدجاج والأسماك والبيض، والبقول مثل الفاصوليا والعدس، والطبخ بزيت الزيتون.

وزيادة تناول الخضروات والكربوهيدرات الكاملة، مثل خبز الحبوب. ما يوفر لجسمك مستويات عالية من البروتين والألياف.

ويساعد على الشعور بالشبع وخلق طاقة طويلة الأمد – في حين أن الفاكهة والخضروات، إلى جانب الكثير من الماء، ستبقيك رطبا وتمكن من التغلب على الانتفاخ”.

وكشف تقرير موقع “ميرور” البريطاني نشره موقع روسيا اليوم، عن خطة مدتها أسبوعان (يمكن اتباعها بأمان لفترة أطول) تحافظ على الشعور بالشبع مع غياب الجوع المستمر.

وهي مصممة للحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، ما يساعد على منع تلك الرغبة الشديدة التي يصعب تجاهلها للمأكولات غير الصحية.

– القواعد الذهبية

1. شرب لترين من الماء يوميا للحفاظ على الترطيب.

2. تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، والخضروات أكثر من الفاكهة.

3. تجنب الكربوهيدرات البيضاء – بما في ذلك البطاطس العادية (البطاطا الحلوة جيدة). وبدلا من ذلك، تأكد من اختيار أصناف كاملة من الخبز والمعكرونة والأرز البني.

4- معالجة مستويات الإجهاد، حيث تظهر الأبحاث أن التوتر يمكن أن يجعلنا نختار الأطعمة غير الصحية، وتناول عدد أكبر من السعرات الحرارية.

5. حاول تجنب الكحول طوال مدة خطة الأسبوعين.

ويمكن اتباع خطة الوجبات السهلة أدناه لمدة أسبوعين أو أكثر – اعتمادا على مقدار الوزن الذي تريد فقدانه.

– الفطور

• بيضة مسلوقة مع شريحة واحدة من خبز الحبوب، بالإضافة إلى نصف شريحة أفوكادو ونصف جريب فروت وردي.

• عجة بالسبانخ والفلفل مصنوعة من بيضة، بالإضافة إلى حفنة من الفلفل الأحمر المفروم والسبانخ.

• 4 ملاعق كبيرة زبادي قليل الدسم، بالإضافة إلى تناول التوت الأزرق والفراولة.

– الغداء

• سلطة الأفوكادو مع لحم البقر، وتناول الخضروات بكثرة مع عصير الليمون والفلفل الأسود.

• بطاطا حلوة مع التونة وملعقة كبيرة من الذرة الحلوة، بالإضافة إلى ملعقة كبيرة زبادي قليل الدسم وتفاحة واحدة.

• حساء الخضار مع شريحة سمك منكهة.

– العشاء

• صدر دجاج مطهو لمدة 35 دقيقة، مع الخضار المشوية المكونة من فلفل أحمر وطماطم و بروكلي وكوسا.

• يمكن تحضير وجبة من السلمون الحار.

– وجبات خفيفة

• قطعة فاكهة واحدة.

• زبادي طبيعي كامل الدسم.

• شرائح تفاح مع ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني، مع حفنة صغيرة من مكسرات غير مملحة.

• الجزر.