صلاحيات الأزهر تتقلص وفق قانون جديد

سارة فوير – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 20/8/2020

يعود تاريخ الصراع على النفوذ بين السلطات الدينية والمدنية في مصر إلى قيام الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر، لكن الفصل الأخير من هذا الصراع بدأ في العام 2012. فبعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، منح القادة المؤقتون في “المجلس الأعلى للقوات المسلحة” جامعة الأزهر مسؤولية اختيار فضيلة مفتي الجمهورية في “دار الإفتاء”، وهي صلاحية كانت منوطة بالرئيس سابقا عملا بالإصلاحات التي جرت في الستينيات.