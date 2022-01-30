كيف نواسي صديقاً فقد فرداً من أسرته؟

ترجمة: سارة زايد- عندما يفقد صديقنا فرداً من أسرته، يكون العثور على الكلمات الصحيحة لمواساته أمراً صعباً للغاية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الهدف في هذه المواقف الموجعة ومواساة صديق بوفاة أحد أفراد أسرته هو إعطاء الأولوية للاستماع بصبرٍ وتفهم للصديق المكلوم استناداً لعدة خطوات أشارت إليها صحيفة Huffingtonpost بنسختها الفرنسية:

الاعتراف بما حصل

الحديث عن الموت أمر شاق والبعض يجد صعوبة في طرح الموضوع.

قد تعتقد أنه سيكون من الأفضل لو تحدثت عن شيء آخر لإخراج صديقك من حزنه، لكن الأخير سيجد صعوبة في الضحك على نكاتك أو التحدث معك عن مواضيع عشوائية.

وبالمثل، فإن تجاهل أكبر مشكلة في حياة صديقك لا يسمح لك بدعمه، لذا تحلَّ بالشجاعة لطرح الموضوع بدلاً من التصرف كما لو لم يحدث شيئاً.

الصراحة

لا تقل “سمعت ما حدث”، بل كن واضحاً وقل “سمعت أن فلاناً قد مات”.

عندما تختار كلمات لا لبس فيها، حتى ولو كانت مؤلمة، فأنت تُظهر لصديقك أنك على استعداد للوقوف بجانبه للتحدث عن أقسى حدث في الحياة.

التعبير

عند مواساة صديق بوفاة أحد أفراد أسرته، أخبره أنك حزين لوفاة هذا الشخص، سيشعر صديقك حينها بالراحة إذا أخبرته بذلك.

يمكنك أيضاً التعبير عن تعاطفك مع ما يمر به صديقك عن طريق معانقته. أو إذا كنت تعرف الشخص المتوفى، شارك ذكرياته مع صديقك وتحدث عن صفاته الحسنة.

الصدق

نظراً لأن الحديث عن الموت معقد للغاية، فقد يكون من الصعب عليك التعبير عن مشاعر حقيقية لصديقك.

ومع ذلك تجنب “الكليشيهات” التي يستخدمها الناس لتسهيل الحديث عن الموت.

إذا عبرت عن مشاعر صادقة، فستكون أكثر إخلاصاً وسيتواصل معك صديقك إذا احتاج إلى من يستمع إليه.

لا تحاول أن تقول شيئاً مثالياً، الأهم من ذلك أن يعرف صديقك أنك قد تأثرت بوفاة قريبه وأنك موجود من أجله.

الاطمئنان

قد تعتقد أن هذا سؤال تافه، لكن الكثير من الناس يخافون قليلاً من طرح هذا السؤال ولا يفضلون التعامل مع الإجابة.

قد لا يرغب بعض الناس في قول ما يشعرون به. إذا كان صديقك لا يريد التحدث عن ذلك، فلا تجبره على قول المزيد.

إذا قرر صديقك أن يثق بك، شجعه على التحدث ولا تحاول تغيير الموضوع أو إدخال الملاحظات المرحة في المناقشة، وما عليك سوى السماح لصديقك بالتعبير عن نفسه.

إبعاد الأحكام

دع صديقك على طبيعته، مهما كان معنى ذلك. إذ يتفاعل كل شخص بشكل مختلف مع فقدان أحد أفراد أسرته ولا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للتعبير عن ذلك.

حتى لو كان رد فعل صديقك صادم وغير معتاد، فمن المهم أن تدعه يعبر عن مشاعره دون الحكم عليه.

يمكن أن يندلع اليأس والحزن بطرق مختلفة. فقد يشعر صديقك بالإنكار والغضب والشلل من الألم والعديد من المشاعر الأخرى كرد فعل لفقده.

انتقاء الكلمات

لا تقل أن الوقت يشفي كل شيء، لأن الحياة لن تعود أبداً كما كانت عندما يموت أحد الأحباء.

تشير فكرة أن الوقت يمكن أن يشفي كل شيء إلى أن هناك حدّاً معيناً يفترض أن يشعر الناس بعده بالرضا والسعادة مرة أخرى، لكن هذا لا يحدث لكثير من الناس عند مواجهة موت من يحبون.

هذه الاستراتيجيات المتبعة للتخفيف من محنة صديقك، تتيح لك الشعور أيضاً بأهمية كونك “صديق مخلص” وتميت شعورك بالعجز في مواجهة ألم من تحب.

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