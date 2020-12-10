نتنياهو يزور مصر قريبا

القدس المحتلة- قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيزور في الأيام القريبة المقبلة، مصر، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مسؤولين مصريين، لم تسمهم، قولهم إن من المتوقع أن يزور نتنياهو مصر في الأيام المقبلة، بناء على طلب الرئيس المصري.

وأضافت “ستكون الزيارة الرسمية الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر، منذ أكثر من 10 سنوات”.

وتابعت “من المتوقع أن يناقش نتنياهو سلسلة من القضايا الإقليمية مع الرئيس المصري، على رأسها تعزيز العلاقات الأمنية والدبلوماسية في ظل التهديد الإيراني، وتنسيق المواقف بين إسرائيل ومصر، قبل دخول الرئيس المنتخب جو بايدن البيت الأبيض”.

وأشارت إلى أن “من المتوقع أيضا أن يبحث نتنياهو والسيسي، إمكانية استئناف المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين، فضلا عن جهود وسطاء في أجهزة المخابرات المصرية للتوصل إلى صفقة خاصة بقطاع غزة”.

ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، لم تسمه، قوله “إذا التقى الزعيمان الإسرائيلي والمصري، فإن التوقعات هي أن نتنياهو سيحظى باستقبال رسمي”.

وأضاف المسؤول المصري “إذا تمت زيارة نتنياهو المزمعة لمصر، فسوف يستقبله الرئيس السيسي في المطار مع العلمين المصري والإسرائيلي، إلى جانب بعضهما البعض”.

وقالت الصحيفة “بحسب المسؤولين، من المقرر أن يُعقد اللقاء إما في القاهرة أو في شرم الشيخ”.

ولم تعلق السلطات المصرية أو الإسرائيلية على هذا التقرير.-(الاناضول)