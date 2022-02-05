“هوس” العمل.. هل يؤثر على الإنتاجية ويغيب الحافز؟

ترجمة: أفنان أبو عريضة

عمان – مع دخولنا العام 2022، بدأ العديد من الموظفين بكتابة الروزنامة السنوية من مواعيد واجتماعات قادمة واستئناف الأعمال المتراكمة.. لكن لماذا نفعل ذلك بأنفسنا؟ ما الذي يدفعنا إلى الرغبة في الانشغال الدائم، حتى وإن كان ذلك متعب لقدراتنا الذهنية وصحتنا العامة؟

يشرح الباحثون إيوانا لوبو ويوناس بوكا مصطلح “هوس العمل”، ومرور الموظفين بهذه التجربة.

تحكم المؤسسات بوقت العمل

محاولة المديرين تشجيع موظفيهم على العمل ليست جديدة، وكذلك استخدام استراتيجيات محددة لتحقيق أهداف المؤسسة، وإدارة أداء الموظفين وانضباطهم في اتباع تعليمات العمل بعدد الساعات وتنظيم الوقت.

دراسة في الانغماس في العمل

في دراسة لإحدى المقابلات مع الموظفين التي قامت بالتركيز على كيفية تنظيم المشاركين نشاطاتهم اليومية، عبر 300 تقرير أسبوعي ورصد ميداني وبيانات مؤرشفة كملفات داخلية تابعة لأقسام شؤون الموظفين في الشركات، استطاع الباحثون بناء مجموعة من البيانات فيما يخص تجربة الموظفين وطرق تأقلمهم مع بيئات العمل.

المشاركون في المقابلات كانوا موظفين في شركة محاسبة عالمية وشركة محاماة، وكلتاهما تشكلان بيئة عمل سريعة الوتيرة وطويلة وواجبات كثيرة وأنظمة الأجور بالساعة هي السائدة. يشارك الموظفون تجاربهم المهنية والشخصية، وكيفية تأقلمهم مع الأوقات المحدودة وكيف كان شعورهم في فترات العمل سريعة الوتيرة والمريحة والعوامل التي تؤثر على درجات التوتر لديهم.