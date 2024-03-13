الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن بالقدس والاحتلال يطلق النار على المنفذ

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حاجز النفق الذي وقعت فيه عملية الطعن بالقدس

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن محاولة تنفيذ عملية طعن جرت على حاجز النفق في القدس، وإن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على المنفذ.

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وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن منفذ العملية وصل إلى حاجز النفق وهو يستقل دراجة نارية وترجل منها ونفذ الطعن.


وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن جريحين وقعا في عملية الطعن.


وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن المصابَين هما جندي وجندية وإن إصابتهما بين متوسطة وخفيفة.


وأضاف العمري أن علمية الطعن جرت على حاجز الأنفاق، الذي يقع على شارع التفافي يربط بين مدينتي القدس والخليل، وقد أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ.


وأشار المراسل إلى أن هذا الحاجز قد شهد أكثر من عملية طعن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.-(الجزيرة نت)


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