الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد شاب في عدوان على طولكرم وإصابة 4 جنود إسرائيليين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاحد، مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية
جيش الاحتلال خلال عدوان سابق في الضفة (أرشيفية)

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم نور شمس، شرق طولكرم.

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وأفادت وكالة "وفا"، نقلا عن مصادر عائلية ومحلية، باستشهاد الشاب سليم فيصل عبد اللطيف غنام (30 عاما) جراء إصابته برصاص الاحتلال في حارة الدمج بمخيم نور شمس، وإصابة اثنين آخرين، مشيرة إلى أن جثمان الشهيد ما زال داخل المخيم، إذ تمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إليه وللمصابين.


يذكر أن الشهيد سليم هو شقيق الشهيدين عامر وأحمد غنام اللذين ارتقيا خلال عدوان الاحتلال الواسع على المخيم في التاسع عشر من تشرين أول/ اكتوبر 2023.
إلى ذلك أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن ضابطا و3 جنود أصيبوا باشتباكات مع مقاومين في المخيم.


وقالت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها نصبوا كمينا لجنود الاحتلال في حارة الدمج في المخيم، مؤكدين وقوع إصابات.


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