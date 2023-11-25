السبت 25 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 66 صحفيا فلسطينيا في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

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استشهاد 66 صحفيا فلسطينيا في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن استشهاد 66 صحفيا فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

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وقالت النقابة، في بيان اليوم السبت، إن صحفيين ما زالا مفقودين وهما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، فيما يوجد 31 صحفيا أسيرا اعتقلتهم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.


وأضافت، أنه من بين الشهداء 6 صحفيات وهن "سلمى مخيمر، سلام ميمة، إيمان العقيلي، آلاء الحسنات، آيات خضورة، ودعاء شرف".


وطالبت النقابة في بيانها، جميع المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي بمتابعة وملاحقة منظومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الزميلات الصحفيات اللواتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب والاعتداء على خلفية عملهن الصحفي.
- (بترا)

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