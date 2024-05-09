الاحتلال يعتقل أكثر من 8665 فلسطينيا منذ طوفان الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 25 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أشقاء ومعتقلون سابقون.



وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله والخليل وجنين ونابلس وسلفيت والقدس.

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وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل العشرات ممن أفرج عنهم أخيرا منهم معتقلون إداريون، وتنفيذ عمليات اقتحام واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، رافقتها عمليات تخريب وتدمير في منازل المواطنين.

وترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول من العام الماضي، إلى أكثر من 8665، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، أو عبر الحواجز العسكرية.

