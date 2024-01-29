الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يقتحم جنين وسط إطلاق نار وتدمير للبنية التحتية

اقتحام بآليات جيش الاحتلال - (أرشيفية)
اقتحام بآليات جيش الاحتلال - (أرشيفية)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأحد/ الاثنين، مدينة جنين، وباشرت بعمليات دهم وتفتيش واسعة، وسط إطلاق نار، وتنفيذ عمليات تدمير للبنية التحتية.

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وبحسب وكالة "وفا"، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية المدينة من كافة مداخلها، وبخاصة من شارع الناصرة، مدعومة بأكثر من 6 جرافات من نوع (D9)، فيما اندلعت مواجهات في قرية مثلث الشهداء، جنوب جنين.

 

وباشرت جرافات الاحتلال بعملية تدمير "دوار الحمامة" بالقرب من المنطقة الصناعية، وتدمير لبسطات الباعة قرب دوار الحثناوي، وفي محيط البريد، والدوار الرئيسي، وسينما جنين، وفي محيط المسجدين الكبير والصغير، وبالقرب من المنطقة الصناعية، وحيي البيادر والألمانية، وسط إطلاق الرصاص على المركبات على شارع الناصرة بالقرب من ضاحية صباح، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة.


وسمع المواطنون الفلسطينيون أصوات الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع في أجواء مدينة جنين.

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