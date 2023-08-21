الجيش السوداني يحبط هجمات لـ«الدعم السريع» جنوب الخرطوم

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أعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء أمس (الأحد)، «إحباط عدد من الهجمات الفاشلة لقوات الدعم السريع على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة جنوب العاصمة الخرطوم».وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية نشر على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، «تمكنت قواتنا بمنطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، من إسقاط مئات القتلى والجرحى من قوات الدعم السريع وتدمير 5 مدرعات و دبابة و2 عربة مدفع، وعدد كبير من العربات القتالية».وذكر البيان، أن «القوات المسلحة استولت على 3 دبابات وعدد من العربات المسلحة»، مشيراً إلى أن «قوات العدو (الدعم السريع) استخدمت أثناء الهجوم قصر وصغار سن مما يضاف لانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني وسجله الحافل في جرائم الحرب»، على حد وصفه.وتابع البيان: «قوات الدعم السريع قامت أثناء هروبها بإطلاق قذائف هاون تجاه منطقة السلمة، ما أدى إلى مقتل 6 مواطنين وعدد من الجرحى، بالإضافة إلى قيامها بقصف منطقة كرري البلد، ما أدى إلى مقتل امرأتين وإصابة 8 مواطنين».-(وكالات)