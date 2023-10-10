"الصحة العالمية" تدعو لـ"فتح ممر إنساني" إلى قطاع غزة

وقال ناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال إحاطة صحفية في جنيف "إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان"، مشيرا إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الأطراف، حسبما نقلت "فرانس برس".
وحسب منظمة الصحة العالمية، فقد نفذت الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة.
وأشارت المنظمة إلى وقوع 13 هجوما مؤكدا على مرافق صحية في غزة منذ بدء التصعيد.
والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة، نزوح أكثر من 187500 شخص في قطاع غزة منذ السبت، مؤكدة أن الحصار الكامل للقطاع "محظور" بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، نزوح أكثر من 187500 شخص في قطاع غزة منذ السبت، مؤكدة أن الحصار الكامل للقطاع "محظور" بموجب القانون الدولي الإنساني.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان "إن فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء محظور بموجب القانون الدولي الإنساني"، وفق "فرانس برس".
وأشار إلى أن الحصار يجب أن يكون مبررا بضرورة عسكرية وإلا فإنه ربما يرقى إلى حد "العقاب الجماعي"، حسبما نقلت "رويترز".
وأكد أن "حصار" غزة يهدد بتفاقم الوضع ويؤثر على عمل المرافق الطبية، مشيرا إلى أن العمليات الجوية الإسرائيلية أصابت أبراجا سكنية كبيرة في غزة ومدارس وأدت لسقوط ضحايا مدنيين.
وتضررت 4 مدارس و8 مرافق للرعاية الصحية في غزة منذ السبت، حسبما ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الثلاثاء.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن هناك توقعات "بنقص حاد" في مياه الشرب في غزة بسبب قطع السلطات الإسرائيلية المياه عنها.
وأشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، إلى أن الإجراءات المثيرة للقلق الخاصة بقطع المياه والوقود عن غزة ستقود لمستوى جديد من المعاناة، حسب "رويترز".
وقالت المنظمة إن "مئات الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين قتلوا وأصيب عدد أكبر خلال الأيام الثلاثة الماضية".
ويعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس وتحاصره إسرائيل منذ العام 2007.