الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بالصور: كيف يبدو ثاني أيام التصعيد في قطاع غزة؟

بالصور: كيف يبدو ثاني أيام التصعيد في قطاع غزة؟

BBC News عربي
صواريخ في سماء إسرائيل
صواريخ في سماء إسرائيل
صواريخ في سماء إسرائيل
Reuters
تجدد القصف الصاروخي على مناطق إسرائيلية ليلة السبت وفجر الأحد
منازل مدمرة في غزة
EPA
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية واسعة النطاق داخل قطاع غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى"
منزل مدمر
Reuters
تدمرت عشرات المنازل والمباني في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية
منزل مدمر جراء القصف الإسرائيلي في غزة
Reuters
قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنها نفذت غارات ضد مواقع محددة في قطاع غزة
أطفال ينتشلون جثثا من تحت الأنقاض
Reuters
تقول وزارة الصحة في قطاع غزة أن 256 فلسطينيا استشهدو خلال القصف الإسرائيلي، بينهم 20 طفلا
مبان مدمرة جراء القصف في غزة
Reuters
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف 426 هدفا بغزة منها بنى تحتية وأبراج ومنازل لقيادات حماس
شخصان يجلسان بعد أن تم تدمير منزلهما
Reuters
لم تنجح جهود الوساطة في تهدئة الوضع في قطاع غزة، بعد التوترات التي يشهدها القطاع منذ فجر السبت
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