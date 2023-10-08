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الأحد 08 تشرين الأول 2023
11:18 ص
بالصور: كيف يبدو ثاني أيام التصعيد في قطاع غزة؟
بالصور: كيف يبدو ثاني أيام التصعيد في قطاع غزة؟
صواريخ في سماء إسرائيل
BBC
تجدد القصف الصاروخي على مناطق إسرائيلية ليلة السبت وفجر الأحد
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية واسعة النطاق داخل قطاع غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى"
تدمرت عشرات المنازل والمباني في قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية
قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنها نفذت غارات ضد مواقع محددة في قطاع غزة
تقول وزارة الصحة في قطاع غزة أن 256 فلسطينيا استشهدو خلال القصف الإسرائيلي، بينهم 20 طفلا
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف 426 هدفا بغزة منها بنى تحتية وأبراج ومنازل لقيادات حماس
لم تنجح جهود الوساطة في تهدئة الوضع في قطاع غزة، بعد التوترات التي يشهدها القطاع منذ فجر السبت
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BBC
طوفان الاقصي
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