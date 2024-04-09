الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بعد 6 أشهر من العدوان على غزة.. تركيا تفرض قيودا على الصادرات إلى "إسرائيل" حتى وقف إطلاق النار

مشاهد للدمار في غزة
مشاهد للدمار في غزة

قالت وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستفرض قيودا على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ على الفور.

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يأتي ذلك بعد مرور 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وفي بيان عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا، قالت الوزارة إن القيود تشمل 54 منتجاً منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.


من جهته، صرّح رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن بلاده بشعبها وحكومتها هي الدولة التي أبدت الموقف الأكثر فعالية ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.


وأوضح ألطون في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، أن تركيا تدافع عن المطالب المشروعة للفلسطينيين طوال العقدين الماضيين، وخاصة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأكد أن تركيا ترى وجود دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة تتمتع بسلامة أراضيها ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو شرط لا غنى عنه، وتدافع عن ذلك في جميع المنابر الدولية.


وذكر أن إسرائيل والمتعاونين معها، منزعجون من موقف تركيا تجاه المجازر المستمرة في فلسطين وغزة، ويهدفون إلى استهداف تركيا وحكومتها.


وتابع: “رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان هو الزعيم الذي ينظر في أعين العالم أجمع ويصرخ بأن إسرائيل دولة إرهابية، وأنها ارتكبت واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية دموية في التاريخ، وأن المشكلة الأكبر في الشرق الأوسط هي إسرائيل نفسها”، وفق قوله.


وصرح ألطون بأن تركيا أوصلت حتى الآن ما يقرب من 42 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة.-(وكالات)

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