الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بوليفيا تقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب

تشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريها لدى "إسرائيل" في ظل العدوان على غزة

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الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش (ا.ب)
أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بعد انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
وكتب بوريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): «تدين تشيلي بشدة وتراقب بقلق بالغ... هذه العمليات العسكرية».اضافة اعلان


الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو (رويترز)

بدوره أعلن الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو، في رسالة على موقع «إكس»، استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل بسبب حربها في غزة.
وقال بيترو: «قررت استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل. إذا لم توقف إسرائيل المذبحة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا، اليوم أمس، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.

وكانت وزارة الخارجية في بوليفيا، أعلنت أمس الثلاثاء، أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.
وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة. وفي عام 2020 أعادت حكومة رئيسة البلاد جنين أنييس العلاقات.
-(وكالات)
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