الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 33 ألفا

جثامين لشهداء في قطاع غزة
جثامين شهداء في قطاع غزة
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر بالقطاع راح ضحيتها 71 شهيدا و102 مصاب خلال 24 ساعة.

وبذلك، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و916 شهيدا و70 ألفا و494 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
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