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الثلاثاء 02 نيسان 2024
2:16 م
حصيلة شهداء حرب الإبادة على غزة تقترب من 33 ألفا
جثامين شهداء في قطاع غزة
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر بالقطاع راح ضحيتها 71 شهيدا و102 مصاب خلال 24 ساعة.
وبذلك، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 32 ألفا و916 شهيدا و70 ألفا و494 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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غزة
طوفان الاقصي
صحة غزة
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