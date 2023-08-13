الأحد 13 آب 2023
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كوهين: لن نسمح بفتح قنصلية سعودية لفلسطين في القدس

السديري (يسارا) يسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لمستشار الرئيس الفلسطيني
السديري (يسارا) يسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة لمستشار الرئيس الفلسطيني
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الأحد، إن "إسرائيل" لن تسمح بفتح بعثة دبلوماسية سعودية لدى السلطة الفلسطينية.

وقال كوهين في حديث صحفي: "هم لا يحتاجون إلى طلب إذننا. لم يتشاوروا معنا وليسوا بحاجة إلى ذلك. لكننا لن نسمح بافتتاح أي بعثة دبلوماسية على الإطلاق"، مشيرا إلى أن "القرار جاء مدفوعا بإحراز تقدم في مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية. يريد السعوديون التوضيح للفلسطينيين أنهم لم ينسوهم. لكننا لا نسمح للدول بفتح قنصليات. هذا يتعارض مع مواقفنا".اضافة اعلان

وشدد على أن "القضية الفلسطينية ليست الموضوع الرئيسي للنقاش"، مضيفا: "تحت قيادة الليكود و(رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو، أبرمنا اتفاقيات السلام السابقة "اتفاقات إبراهام"، وأثبتنا أن الفلسطينيين ليسوا عقبة في طريق السلام. ليس هذا ما سيمنع التوصل إلى اتفاق".

يأتي ذلك، غداة إعلان السعودية أمس، في خطوة هي الأولى من نوعها، اعتماد نايف بن بندر السديري السفير السعودي لدى الأردن، سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى السلطة الفلسطينية، وقنصلا عاما في مدينة القدس.

وتحدثت تقارير إعلامية غربية في وقت سابق عن مسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى التوصل لاتفاق كبير مع السعودية قد يشمل التطبيع مع "إسرائيل"، في وقت تشير التقارير فيه إلى أن القضية الفلسطينية جزء من المفاوضات الدائرة في هذا الشأن. (RT)
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