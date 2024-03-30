السبت 30 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ماليزيا تعزز الإجراءات الأمنية حول الملك ورئيس الوزراء بعد اعتقال إسرائيلي مسلح يشتبه في أنه جاسوس

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شرطة أمن ماليزية

قال قائد الشرطة الماليزية إنه تم اعتقال مسلح في فندق في كوالالمبور، مضيفا أنه يشتبه في أن الرجل البالغ من العمر 36 عاما جاسوس إسرائيلي.

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وقال رضاء الدين حسين، المفتش العام للشرطة، في مؤتمر صحافي في وقت متأخر الجمعة، إن الرجل، الذي عثر بحوزته على ستة مسدسات و200 رصاصة، وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي قادما من الإمارات في 12 مارس/ آذار مستخدما ما تعتقد السلطات أنه جواز سفر فرنسي مزيف.


وأضاف أن المشتبه به سلم جواز سفر إسرائيليا بعد استجواب الشرطة له.


وقال رضاء الدين إن الشرطة تحقق في احتمال أن يكون الرجل عضوا في المخابرات الإسرائيلية، على الرغم من أن المشتبه به قال للسلطات إنه دخل ماليزيا لمطاردة مواطن إسرائيلي آخر بسبب نزاع عائلي.


وأضاف “ومع ذلك، فإننا لا نثق بشكل كامل في هذه الرواية لأننا نشك في أنه قد تكون هناك أجندة أخرى”، وتابع أن الرجل المحتجز كان يتنقل بين عدة فنادق خلال فترة وجوده في ماليزيا.
وقال رضاء الدين إن الشرطة تحقق أيضا في كيفية حصول المشتبه به على الأسلحة التي تم شراؤها في ماليزيا ودفع ثمنها بالعملة الرقمية.


وأضاف أن السلطات في حالة تأهب قصوى عقب الاعتقال، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول ملك ماليزيا ورئيس الوزراء أنور إبراهيم وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.


وماليزيا دولة ذات أغلبية مسلمة ومن أشد المؤيدين للفلسطينيين، وانتقدت تصرفات إسرائيل في حرب غزة. وتؤوي ماليزيا، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، نحو 600 لاجئ فلسطيني، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.


وفي عام 2018، قُتل عالم فلسطيني بالرصاص في العاصمة الماليزية على يد رجلين مجهولين في عملية اغتيال أشارت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) نفذها. ونفت إسرائيل هذه الاتهامات.-(رويترز)

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