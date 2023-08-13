الأحد 13 آب 2023
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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون برفقة مخابرات الاحتلال يقتحمون الأقصى
مستوطنون يقتحمون الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس، في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان
وأضافت، ان المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية، كما نشرت شرطة الاحتلال عناصرها في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين وسط التضييق على المصلين لدخول الأقصى.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الحرم القدسي الشريف.- (بترا)
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