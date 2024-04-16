الثلاثاء 16 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مقررة أممية من عمان: إسرائيل ارتكبت على الأقل 3 جرائم إبادة جماعية في غزة

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المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز

قالت المقررة الخاصة الأممية لحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 فرانشيسكا البانيز إننا "نمر بالساعة الاشد ظلمة وعلى دول الغرب أن تتحمل مسؤولياتها".

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وأضافت البانيز في مؤتمر صحفي من عمّان للحديث عن تقريرها المقدم لمجلس حقوق الانسان حول تشريح الابادة الجماعية في غزة: أوجه نداء لكل دول العالم لمنع وقوع مزيد من الضحايا في غزة ".

 

وتابعت: "اسرائيل ارتكتب على الأقل 3 جرائم ابادة جماعية في غزة للان وكل سبل الحياة المتبقية هي هدف لاسرائيل لتدميرها ولاتزال مستمرة بجرائم الابادة".

وأردفت: "اسرائيل تنكر الحقائق بوقاحة وهي تعمل على تفريغ الأدلة على جرائمها".

 

واستكلمت حديثها: "المجتمع الفلسطيني يواجه إبادة جماعية والغرب يمارس ازدواجية المعايير بشأن ما يحصل في غزة".

 

واعتبرت أن "إسرائيل قضت على سبل العيش في قطاع غزة بشكل ممنهج واستخدمت السكان دروعا بشرية".

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