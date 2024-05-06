مناقشة رسالة ماجستير لطالب فلسطيني في خيمة برفح (فيديو)

رغم الحرب الإسرائيلية المدمرة والمتواصلة على قطاع غزة للشهر السابع، ناقش طالب فلسطيني رسالة ماجستير في إدارة الأعمال، من داخل مخيمات مدينة رفح، التي تتوعد تل أبيب باجتياحها.

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وقالت جامعة الأزهر في غزة، عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن طالب الدراسات العليا صلاح محمد أحمد العايدي، ناقش رسالة ماجستير في مخيمات النزوح في رفح السبت، بمتابعة عميد الدراسات العليا الدكتور إيهاب المصري عبر تقنية “الزووم”.



وأضافت أن رسالة الماجستير في إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر- غزة حملت عنوان “أثر تخطيط التعاقب الوظيفي على الاحتفاظ بالكفاءات.. دراسة ميدانية على بنوك المحافظات الجنوبية- فلسطين”.





لا وقت للانتظار، الحرب كأي شيء مُرهِق ومُتعب، سننهض ونواصل، فلاذيّون نحن وسنعمّرها، مهما بدت الصورة شاحبة وقاتمة.



صور مناقشة أحد الطلبة رسالة ماجستير في الخيام.

جامعة الأزهر - غزة pic.twitter.com/LkAHhrO3EW — رَجَب |غزة 💚 (@RajabQasem3) May 5, 2024

وأشرف على الرسالة الدكتور محمد فارس، والأستاذ الدكتور شادي التلباني من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، والدكتور بلال البشيتي مناقشا داخليا، والدكتور خليل ماضي مناقشا خارجيا.



وقررت اللجنة منح الطالب درجة الماجستير.



وقال العايدي إنه يواصل مسيرته التعليمية “رغم الفقد والجراح والألم، حيث يبقى الأمل.. وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة”.



وأهدى رسالته إلى “أرواح الشهداء والجرحى والأسرى والنازحين الصابرين والمُهدمة بيوتهم”، وفق وسائل إعلام محلية.



وتقدم رئيس جامعة الأزهر- غزة، الأستاذ الدكتور عمر ميلاد بـ”التهنئة للطالب العايدي بحصوله على درجة الماجستير”.



كما تقدم “بالشكر والتقدير للمشرفين والمناقشين على جهودهم غير العادية في أصعب الظروف، والتي تساعد طلبتنا على استكمال دراستهم”.



وشدد ميلاد على أن “مناقشة هذه الرسالة من خيام النزوح هو تحدٍ جديد متواصل لشعب لا يعرف المستحيل”.



وتابع: “يعيش الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية ظروفا صعبة ومعقدة في ظل العدوان الهمجي والمتواصل على قطاع غزة”.



ولفت إلى أن وزير التربية والتعليم العالي سمح بمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة لطلبة جامعة الأزهر من خيام النزوح أو عبر تقنية “الزووم”. وكالات