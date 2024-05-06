الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مدير المخابرات المركزية الأميركية يتوجه إلى "إسرائيل" لمناقشة "عملية رفح"

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وليام بيرنز

أفاد تلفزيون «آي 24 نيوز» الإسرائيلي، الاثنين، بأن مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز سيصل إلى إسرائيل في وقت لاحق اليوم لمناقشة العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وانهيار المحادثات مع «حماس».

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ونقل التلفزيون عن مصدر إسرائيلي رفيع أن هناك «حالة من التشاؤم الشديد» بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة مع «حماس»، وبالتالي تتجه الحكومة الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في رفح. وأضاف التلفزيون أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بقرارها البدء بإجلاء المدنيين من مناطق بشرق رفح، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

ووصل بيرنز إلى القاهرة، الجمعة، لإجراء مباحثات بشأن المحادثات بين «حماس» وإسرائيل، ثم غادر القاهرة إلى الدوحة للاجتماع مع رئيس الوزراء القطري.

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