الجمعة 23 شباط 2024
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أجواء لطيفة الجمعة وحالة من عدم الاستقرار غداً

منخفض جوي يؤثر على الأردن - (أرشيفية)
منخفض جوي يؤثر على الأردن - (أرشيفية)
 تسود اليوم الجمعة، أجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.اضافة اعلان

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غد السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتنخفض درجات الحرارة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة، خاصة الجنوبية والشرقية قد تكون غزيرة أحيانا في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الأحد، إرتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

كما ويطرأ الاثنين، إرتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 8، وفي مرتفعات الشراة 15 - 7، وفي مناطق البادية 20 - 10، وفي مناطق السهول 19 - 11، وفي الأغوار الشمالية 23 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 24 - 15 درجة مئوية.
(بترا)
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