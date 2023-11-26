الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اتحاد الجامعات العربية يشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات لعام 2023

اتحاد الجامعات العربية
جانب من مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات لعام 2023
شارك امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمر عزت سلامة في مؤتمر الاتحاد الدولي للجامعات لعام 2023 تحت شعار "التعليم العالي ذو التأثير: أهمية التعلُّم بين الثقافات والحوار" في جامعة قطر .اضافة اعلان
وقال الدكتور سلامة خلال المؤتمر وفق بيان صحفي لاتحاد الجامعات العربية اليوم إن التحول الرقمي يتمتع بإمكانية إحداث تحول كامل في الطريقة التي يتفاعل بها الناس ويتواصلون بها، ما يفتح إمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات خارج الحدود.
واضاف أن للتحول الرقمي تأثير كبير على التعلم والحوار بين الثقافات في العالم العربي، حيث أنه يسد الفجوات الثقافية بحيث يمكّن الناس من مختلف البلدان العربية من التواصل والمشاركة في حوار بين الثقافات بشكل لم يسبق له مثيل.
 واشار الى ان المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي سهلت تبادل الأفكار ووجهات النظر والممارسات الثقافية، وكسرت الحواجز وعززت التفاهم المتبادل بين المجتمعات العربية.
وبين أن المنصات الرقمية أتاحت للأفراد العرب إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المحتوى من جميع أنحاء العالم من خلال الموارد عبر الإنترنت والمنصات التعليمية ومحتوى الوسائط المتعددة، يمكن للناس في العالم العربي استكشاف الثقافات واللغات والتقاليد المختلفة، وتوسيع معرفتهم وفهمهم بين الثقافات. 
واوضح سلامة ان المنصات الرقمية عززت التواصل بين الأفراد والمنظمات في العالم العربي وسمحت للمجتمعات والمنتديات والفعاليات الافتراضية عبر الإنترنت بتبادل الخبرات والخبرات والرؤى الثقافية، ما يعزز التعلم والتعاون بين الثقافات. 
وقال ان التحول الرقمي سهل فرص تعلم اللغات، ما سمح للأفراد في العالم العربي بالمشاركة في برامج تبادل اللغة والتواصل مع الناطقين بلغات مختلفة ومن خلال تطبيقات تعلم اللغة، ومجتمعات اللغة عبر الإنترنت، وتبادل اللغات الافتراضية ما عزز الحوار والتفاهم بين الثقافات. 
ويتضمن المؤتمر عقد عدد من الجلسات التفاعلية مع أكثر من 100 رئيس جامعة و40 متحدثا أكاديميا، حيث سيتناول المؤتمر كيفية تأثير الجامعات حول العالم على تعزيز التواصل والحوار بين الثقافات، كما يسلط المؤتمر الضوء على تأثير التحديات الجيوسياسية على هذه الجهود، وتأثيراتها الواسعة على المجتمعات.
ويناقش المؤتمر على مدى أيامه الثلاثة للمؤتمر عدة محاور، منها "الضرورة الثقافية في عالم يتجه نحو التراجع عن العولمة"، "فتح المعرفة لصالح الإنسانية في عالم مترابط" و"تأثير الجغرافيا السياسية على مستقبل التعاون الدولي"، بالإضافة إلى عقد عدد من جلسات العمل المختلفة.
ويهدف المؤتمر إلى استعراض مساهمات الجامعات في تطوير المهارات الثقافية وتعزيز التفاهم وثقافة الحوار بين الثقافات باعتبارها مراكز للمعرفة. بالإضافة إلى ذلك سيتم مناقشة دور العلم المفتوح في تعزيز الممارسات العلمية الشفافة والمتعاونة والشمولية. كما سيناقش المؤتمر تأثير التحديات الجيوسياسية على مستقبل التعاون الدولي، مع التركيز على قدرة التعليم العالي في مواجهة التحديات وإدخال ديناميكيات جديدة.
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