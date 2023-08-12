"البلقاء التطبيقية" تحول دوام الطلبة غدا إلى "التعلم عن بعد"

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قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني تحويل دوام الطلبة في كافة كليات جامعة البلقاء التطبيقية ليوم غدٍ الأحد الموافق 13-8-2023 إلى التعلم عن بعد، وذلك حفاظا على سلامتهم، بسبب الظروف الجوية والموجة الحارة التي تتعرض لها المنطقة .كما قرر الدكتور العجلوني تحويل جميع محاضرات الطلبة الوجاهية إلى نظام التعليم عن بعد، باستثناء تلك التي تعقد في المختبرات ولا يمكن تعويضها إلكترونيا، حيث يتم تنسيق موضوع تعويضها لاحقا بين عضو هيئة التدريس والطلبة.اما فيما يتعلق بالامتحانات النصفية المقرر عقدها يوم غد الأحد ، فقد تم تأجيل موعد عقدها إلى الى يوم الخميس الموافق 17-8-2023 وبنفس اوقات انعقادها، حيث ستظهر على شاشات الطلبة.أما فيما يتعلق بدوام العاملين الإداريين في الجامعة كلياتها فقد قرر رئيس الجامعة أن يكون الدوام من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا.