الحنيطي يزور سلاح الهندسة الملكي ومجموعة نقل المواد والمحروقات

زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الاثنين، مديرية سلاح الهندسة الملكي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير سلاح الهندسة، بين فيه إنجازات المديرية، وعرض قدرات السلاح العملياتية في مجالات الإسناد الهندسي العام ومعالجة الذخائر العمياء، ودعم الجهد الهندسي على الواجهات الحدودية وتم استعراض المنجزات التدريبية والإدارية.

وافتتح اللواء الركن الحنيطي المستودعات النموذجية (مستودع المهمات الكيماوية ومستودع الجسور، ومستودعات الدفاعية الهندسية، والمستودعات الفنية الخاصة بوحدات سلاح الهندسة الملكي)، التي تم بناؤها وأتمتتها لجميع وحدات القوات المسلحة.

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وفي سياق متصل، زار اللواء الركن الحنيطي قيادة مجموعة نقل المواد والمحروقات إحدى مجموعات النقل العام التابعة لمديرية التموين والنقل الملكي.

واستمع إلى إيجاز قدمه مدير التموين والنقل الملكي، بين فيه واجبات مجموعه نقل المواد والمحروقات والجهد التي تقوم فيه مديرية التموين والنقل الملكي في نقل وتزويد المستشفيات الميدانية بقطاع غزة والمحطات الجراحية في جنين ورام الله وخان يونس.--(بترا)