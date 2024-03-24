الأحد 24 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الغذاء والدواء" تحدد سقف أسعار ملحقات الشبكات القلبية

الشبكات القلبية
"الغذاء والدواء" تحدد سقف أسعار ملحقات الشبكات القلبية

حددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، سقوفا سعرية لملحقات الشبكات القلبية المستخدمة في زراعة الشبكة القلبية بهدف تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 40% إلى 75%.

اضافة اعلان


وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الملحقات شملت بالونات القلب بأنواعها Coronary balloon وموجهات القسطرة بأنواعها guide catheter  والأسلاك الموجهة بأنواعها  guide wire  وأجهزة نفخ الشبكة inflation device  والوصلة الخاصة بالقسطرة y connector.


وأكد مهيدات في بيان صحفي، على أن القرار يهدف إلى توفير مستلزمات طبية ذات جودة عالية وبأسعار تشجيعية مناسبة، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى والحد من التفاوت في الأسعار وتحقيق وفراً على الفاتورة العلاجية وبما يعزز تنافسية القطاع الصحي ومكانة الأردن على خارطة السياحة العلاجية على مستوى المنطقة.


إلى ذلك أضاف مهيدات أن الإجراء جاء ضمن خطة المؤسسة وجهودها في تصنيف المستلزمات الطبية المستخدمة في الرعاية الصحية وتسعيرها تباعا حسب الأولويات.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1711258592304

عدم استقرار جوي وزخات متفرقة من المطر اليوم

منذ5 ساعة
584862

الصفدي يدين الهجوم الإرهابي في موسكو باتصال هاتفي مع لافروف

منذ19 ساعة
12041685-1709708086

تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة

منذ19 ساعة
V32PjlHjJkdPa7PM46IDoxIleC3TkjcYaFwknK7A

وفد من الأعيان يُشارك باجتماعات المجموعة العربية في البرلمان الدولي

منذ20 ساعة
thumbs_b_c_c955b9cb585153fa803dde1be758d235

إجلاء 36 أردنيا من غزة

منذ21 ساعة
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة يزور الأردن غدا

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

صناعة الأعداء الوهميين مكلفة

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

البطالة مسؤولية من؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيئة على صفيح ساخن!

نضال المجالي |اليوم

خلل ما في الكرة الأردنية !

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1711148433977833600

"رصيف" بايدن البحري في غزة إيماءة جوفاء‏

ترجمات | منذ15 ساعة
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات |22 آذار 2024
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |19 آذار 2024
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات |19 آذار 2024
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

مصروف رمضان

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب
 
 