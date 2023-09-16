السبت 16 أيلول 2023
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المدن الرئيسية في المملكة الأكثر التزاما بتطبيق قانون السير

أزمة مرورية في أحد شوارع عمان - (أرشيفية للغد)
المدن الرئيسية في المملكة الأكثر التزاما بتطبيق قانون السير
موفق كمال
عمان- كشفت مصادر مختصة بالِشأن المروري أن المدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية في المملكة، هي الأكثر التزاما بتطبيق قانون السير المعدل، وتحديدا وضع حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة من المدن الأخرى، مشيرة المصادر إلى أن العمل جار حاليا، على رصد نسبة الالتزام منذ تطبيق قانون السير المعدل الذي فرض غرامات مغلظة على المخالفات المرورية وتحديدا الخطرة منها.اضافة اعلان
وحسب المصادر ذاتها، فإن المجلس الأعلى للسلامة المرورية برئاسة وزير الداخلية وعضوية أمناء عامين ومدراء المؤسسات المعنية بالشأن المروري سيعقد اجتماعه الاول خلال الأسابيع المقبلة، لوضع استراتيجية مرورية للحد من الحوادث المرورية لمدة خمس سنوات مقبلة.
وكان مدير إدارة السير العميد فراس الدويري، كشف في تصريحات سابقة أن الأردن سجل 220 وفاة بسبب الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي وحتى العشرة الاوائل من آب الماضي، وأن ما معدله 98.8 % من الحوادث المرورية سببها الإنسان بحسب آخر إحصائية للحوادث. كما بينت إدارة السير أن 74 % من أخطاء السائقين الـتي أدت لحـوادث الإصابات البشـريــة خــلال العــام الحالي، سببها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة بنسبة 40 %، ومخالفات المسارب بنسبة 24%.
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