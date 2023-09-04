توجه لوضع ورقة موقف رسمية بشأن مفاوضات قمة المناخ 28

فرح عطيات

تضع وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة ورقة موقف رسمية تحدد فيها توجه وموقف الأردن بشأن مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المُناخ (كوب 28)، الذي سيعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في الإمارات العربية المتحدة.

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وإلى جانب تلك الورقة فإن "هنالك أوراقاً أخرى ستوضع من قبل الوزارات المعنية في قضايا تغير المُناخ في المملكة"، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.



ومن المتوقع حضور 70 ألف مشارك في المؤتمر، بينهم قادة وزعماء وأمراء وملوك من 197 دولة حول عالم، الى جانب مسؤولين حكوميين، وقادة دوليين من قطاع الصناعة، وممثلي القطاع الخاص، وأكاديميين، وغيرهم، بحسب تقديرات رسمية إماراتية.



ولفت الخشاشنة لـ"الغد" الى أن "الوفد الحكومي الأردني المشارك في أعمال القمة سيضم عدداً من الوزراء المعنيين بتغير المُناخ، مثل المياه والري، والطاقة والثروة المعدنية، والزراعة، والصحة، والتخطيط والتعاون الدولي".



وكانت حددت الإمارات العربية المتحدة ملامح أجندة عمل القمة الشهر الماضي، والتي ارتكزت على عدة محاور مثل ربط الصحة والإغاثة بالتعافي والسلام، والتمويل والتجارة بالمساواة بين الجنسين والمساءلة، كما تطرقت لأول مرة الى الشباب لتحسين سبل عيشهم في قلب العمل المناخي.



وفي هذا الاتجاه تحديداً أكد الخشاشنة أن "هنالك مجموعة من الشباب ستشارك ضمن الوفد الرسمي الأردني في القمة، في وقت عقد فيه اجتماعات مع ممثلين عن هذه الفئة للاستماع لآرائهم وتطلعات بشأن العمل المناخي في المملكة".



وأما الاهتمام الأردني بالمجال الصحي فيكمن في أن "هنالك تركيزا دوليا على الأوبئة الناشئة عن الجفاف، والتي تتطلب تسليط الضوء عليها في قمة المُناخ، مع إيجاد حلول سريعة لمواجهتها"، بحسبه.



ذلك الأمر "دفع بوزارة الصحة لإعادة تطوير استراتيجيتها المتعلقة بالمُناخ وقبل التئام القمة"، تبعاً للخشاشنة.

وتوقع بأن "تُركز المفاوضات على مترابطة الزراعة والصحة والبيئة الحضرية والنقل الحديثة".



ومن بين التحضيرات الأخرى، التي تقوم بها الوزارة لغايات المشاركة في القمة، أجملها الخشاشنة بـ"متابعة سير العمل بالانضمام الى المبادرات التي أطلقت في قمم المُناخ السابقة، مع متابعة تلك التي ستطلق على هامش قمة المناخ المقبلة كوب 28".



وانضم الأردن إلى 21 مبادرة أطلقت على هامش قمة المناخ (كوب 27)، بعد صدور موافقات للانخراط فيها من قبل مجلس الوزراء.



وبشأن مشاركة الجهات الدولية الشريكة لوزارة البيئة، أشار الخشاشنة الى أن "ثمة نقاشات دائرة حالياً مع عدد من الجهات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، والسفارة الأميركية في عمان، لغايات التنسيق معها بشأن المفاوضات، والمشاركة الفاعلة في أعمال القمة".

كما أن "الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في الأردن بهدف إطلاق مبادرة مترابطة المناخ واللاجئين في الجناح الخاص بهم، لدى تحديد الموعد الرسمي لهذا الحدث".



ولا يقتصر الأمر على ذلك، ولأول مرة "سيتبنى الأردن رسائل إعلامية موحدة ستطلق خلال قمة المُناخ، وعبر مختلف الوسائل الإعلامية المحلية، والدولية، والعربية، لتوضيح موقف المملكة بشأن المفاوضات"، كما ذكر الخشاشنة.



وكانت أطلقت "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" في عام 1992 في البرازيل، وتعد مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية اجتماعات رسمية تعقد سنوياً تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عام 1995، بهدف إيجاد حلول للحد من تداعيات تغير المناخ.

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