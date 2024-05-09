خرفان وبيكر يلتقيان اتحاد عاملي الاونروا

عقد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، اجتماعا مع مدير عمليات الاونروا في الاردن اولاف بيكر بحضور المدير المالي للأونروا بطرس جنحو.

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وتناول الجانبان عدة قضايا أبرزها مشاكل المخيمات خاصة الأمور التعليمية ومشاكل العاملين.

كما بحث الطرفان أبرز المشاريع المستقبلية في المخيمات وآليات تحسين الأوضاع المعيشية فيها.

وانضم للاجتماع رئيس اتحاد العاملين رياض زيغان وعددا من أعضاء الاتحاد حيث ناقشت أطراف الاجتماع أبرز المشاكل التي يواجهها عاملي الاونروا في منطقة عمليات الاردن بالإضافة إلى أبرز مطالبهم.



وتقدم زيغان بالشكر والتقدير باسم اتحاد العاملين للمهندس رفيق خرفان على جهوده الكبيرة وعقده لهذا الاجتماع الذي يساهم في بحث مشاكل ومطالب العاملين في الاونروا لتقريب وجهات النظر بين الاتحاد وإدارة الاونروا في منطقة عمليات الأردن.



وفي نهاية اللقاء ثمن خرفان جهود الوكالة التي تبذلها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بالرغم من التحديات التي تعرقل عملها وبدوره أعرب بيكر عن تقديره وشكره للحكومة الأردنية على دعمها للأونروا.