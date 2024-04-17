ضبط اعتداءات على مياه مزارع في جنوب عمان

قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في مديرية الرقابة الداخلية وبالتعاون مع شركة مياه الاردن مياهنا والمنسق الامني وبمرافقة امنية من مديرية الامن العام -قوات الدرك وقوات البادية الملكية ضبطت اعتداءات جديدة في مناطق جنوب العاصمة عمان- لواء الجيزة - اللبن تتمثل بالاعتداء على خط رئيسي قطر 5 انش مسحوب منه خط 3 انش يغذي عدة مناطق في لتزويد مزارع و برك مياه زراعية بطريقة غير قانونية مما يؤثر بشكل كبير على حصص المياه لعدد من المناطق في جنوب عمان .

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وبينت سلطة المياه انه تم فصل هذه الخطوط واعادة الاوضاع الى طبيعتها واعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع واستكمال عمليات المسح للمنطقة التي تجريها طواقم سلطة المياه وشركة مياه الاردن (مياهنا ) وستقوم بتحويل اوراق الضبوطات وتحديد ملكية الاراضي التي فيها المزارع والبرك للقضاء لضبط المخالفين ومحاسبتهم امام المحاكم .



وثمن المصدر الدعم والتعاون الجاد من قبل الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية على تعاونهم المستمر في توفير كافة الامكانيات لتمكين كوادر الوزارة من القيام بواجبها اضافة الى مختلف اطياف المجتمع الذين يقومون يوميا بالابلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات او حفر الابار ايمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون.