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Jordan News النسخة المطبوعة

ولي العهد يزور شركة "بي دبليو سي – الشرق الأوسط"

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من زيارة ولي العد

زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، شركة "بي دبليو سي – الشرق الأوسط" في عمان، إحدى شركات الخدمات المهنية العالمية، التي توفر نحو 1500 فرصة عمل للأردنيين.

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واطلع سمو ولي العهد خلال الزيارة على أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات الرائدة التي تعتمدها الشركة لتعزيز التحول الرقمي.


واستمع سموه إلى إيجاز قدمه الشريك الرئيسي في بي دبليو سي في الشرق الأوسط هاني أشقر حول إسهامات القوى العاملة الأردنية في النمو الاقتصادي، مؤكدا التزام الشركة بتنمية قدرات الشباب بمختلف التخصصات.


بدوره، أشاد الشريك المسؤول عن مكتب الشركة في الأردن، ميشيل أورفلي، بالبيئة الاستثمارية المشجعة في المملكة.


وحسب أورفلي، فإن نسبة الإناث من بين الـ 1500 أردني ممن يعملون  بالشركة تشكل 55 بالمئة.


وتعمل "بي دبليو سي" في مجال التدقيق، والضرائب، والخدمات الاستشارية في 151 بلدا.

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