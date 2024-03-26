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ولي العهد يزور المعرض الختامي للمسابقة الوطنية الأولى لتصميم الشرائح الإلكترونية

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ولي العهد يزور المعرض الختامي للمسابقة الوطنية الأولى لتصميم الشرائح الإلكترونية

  زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، المعرض الختامي للمسابقة الوطنية الأولى لتصميم الشرائح الإلكترونية، التي انطلقت في شهر آب من العام الماضي.

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وخلال جولته في المعرض، تبادل سموه الحديث مع 12 فريقا يمثلون عددا من الجامعات الأردنية ممن تأهلوا إلى المرحلة النهائية للمسابقة، حول مشاريعهم.
وانطلقت فعاليات الحفل الختامي للمسابقة تحت رعاية سمو ولي العهد في المركز الثقافي الملكي اليوم ضمن البرنامج الوطني لفتح آفاق صناعة الشرائح الإلكترونية وأشباه الموصلات في الأردن، وهي إحدى الصناعات التي تتوافق مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.


وتستخدم الشرائح الإلكترونية لتمرير الكهرباء داخل الأجهزة الإلكترونية، وتعد مكونا أساسيا في العديد من الصناعات التكنولوجية.


ويهدف البرنامج الوطني إلى تطوير قدرات خريجي كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تدريب مكثف تتبعه تطبيقات عملية وتوجيه مستمر من أساتذة جامعيين وخبراء في قطاع الصناعة، ليتمكن الطلبة من تطوير تصاميم معالجات باستخدام شرائح إلكترونية متقدمة.


وتنفذ المعرض شركة الثورة الصناعية الخامسة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومؤسسة ولي العهد، وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، بدعم من صندوق الحسين للإبداع.


ورافق سموه وزير التربية التعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، والرئيس التنفيذي لشركة الثورة الصناعية الخامسة المهندس مثنى غرايبة.

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