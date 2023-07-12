الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

3 مذكرات تفاهم بين اتحاد الجامعات العربية و"العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية"

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جانب من توقيع مذكرات التفاهم
  
وقع اتحاد الجامعات العربية والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية  ثلاث مذكرات تفاهم  اليوم لتحقيق المشاريع التي يعمل عليها اتحاد الجامعات العربية، وتعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية بين الطرفين .اضافة اعلان
ووقع المذكرات  امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة وعن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية رئيسها الدكتور مصطفى هديب  بحضور الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور خميسي حميدي ومديرة الادارة في الاتحاد لينا البيطار  ومدير العلاقات العامة والاعلام في الاتحاد وهيب كراجة.
واتفق الطرفان وفق مذكرة التفاهم الاولى على التعاون في مشروع  منصة الدوريات العربية وتوثيق الشهادات والوثائق الجامعية ومنصة أعضاء هيئة التدريس والإطار العربي الموحد للمؤهلات والتصنيف العربي للجامعات ومنصّة CSM والتي تعنى بدعم طلاب التعليم العالي للدخول إلى سوق العمل ومجال التدريب على الجودة في التعليم وورشات العمل الأخرى ومجالات الإعداد وتنفيذ عقد المؤتمرات ومجال التدريب في التعليم الرقمي 
وبموجب المذكرة الثانية يلتزم اتحاد الجامعات بتوثيق وحماية الشهادات والوثائق الجامعية الصادرة عن الاكاديمية العربية باستخدام نظام تكنولوجيا مكافحة التزوير (CCT)  ،وتلزم المذكرة الاتحاد بتوفير نظام تحقق آلي وآني للشهادات والوثائق التي تصدر عن الاكاديمية من خلال نظام التحقق iVerify document  بحيث يكون نظام التحقق متاحا لجميع المؤسسات الراغبة بالتحقق من الوثائق والشهادات الصادرة عن الجامعة.
وتلزم المذكرة ايضا اتحاد الجامعات بتوفير  نظام متابعة آني وآلي لجميع الوثائق التي يتم اصدارها وتوثيقها وجميع الوثائق التي يتم التحقق منها ونتيجة التحقق وذلك من خلال نظام Dashboard خاص بالاكاديمية من خلال منصة Portal  تابعة لاتحاد الجامعات العربية.
وتسهم المذكرة الثالثة وضمن مشروع تطوير الدوريات العربية الذي نفذه اتحاد الجامعات العربية  في تطوير  المجلة العربية للدرسات الادارية والمالية والمصرفية التي تصدر عن   الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية.
وتسمح المذكرة المجلة العربية للدرسات الادارية والمالية والمصرفية إمكانية استخدام منصة  (Arab Journals Platform)  لنشر الأبحاث والاطلاع على الأبحاث والمنشورات لديه كما تلزم المذكرة المجلة بتحمل كامل المسؤولية عن جودة النشر و الامانة العلمية للبحوث المنشورة فيها. 
ويلتزم الاتحاد من خلال المذكرة مع شركة السيفير بإعداد موقع إلكتروني للنشر والتحكيم والترويج للمجلة بالتعاون مع إدارة المجلة بالمعايير الدولية. كما يلتزم فريق العمل بمشروع تطوير الدوريات العربية بتدريب مديري التحرير على استخدام المنصة و الاستفادة من جميع ميزاتها و متابعة المجلة خلال فترة الاشتراك كما يلتزم الاتحاد بتقييم المجلة بشكل دوري حسب المعاييير المتبعة في قاعدة بيانات سكوباس و ارسال تقارير سنوية بحالة المجلة. 

وعقب توقيع المذكرات قال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة تهدف المذكرات الى تعزيز آفاق التعاون بين الطرفين في المجالات المشتركة المتعلقة بالتشارك في تنفيذ المشاريع ومجالات التدريب والدراسات والبحوث ذات الصلة، بما يخدم جودة التعليم وتميزه بالابتكار، وبما يتماشى مع الأهداف التنموية الإستراتيجة في مجالات التعليم والإبداع والريادة والإبتكار.

 وبين سلامة أن المذكرات حددت أهداف التعاون بين الطرفين ونطاقه ومجالاته، وسينبثق عنها برامج عمل ومشاريع تنفيذية لتفعيل هذا التعاون وفق مذكرات تفاهم أو عقود خدمات تفصيلية لاحقة.

بدوره قال الدكتور هديب  ان الأكاديمية العربية بوصفها أكاديمية رائدة في مجال التعليم ، تعمل على نقل أفضل الممارسات التعليمية، وتقديم الدراسات والبحوث وبناء القدرات للوصول الى افضل المخرجات التعليمية التي ستسهم في تحقيق التنمية في المنطقة العربية .
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