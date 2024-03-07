أيمن حسين: طردي من مواجهة الأردن أكبر من صدمة وفاة والدي (فيديو)

قال أيمن حسين مهاجم المنتخب العراقي، إن الطرد الذي تحصل عليه خلال مواجهة منتخب النشامى في بطولة كأس أمم آسيا، كان أثره عليه أكبر من صدمته في وفاة والده.



وكان الحكم الإيراني علي رضا فغاني قد طرد أيمن حسين بالبطاقة الصفراء الثانية بعد احتفاله المثير بعد تسجيل الهدف الثاني للعراق، قبل أن يسجل منتخب الوطني هدفين ويفوز 3/2 ويتأهل لربع النهائي.

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وخلال بودكاست قال أيمن حسين: "عندما أشهر الحكم الكارت الأحمر في وجهي، تلقيت صدمة قوية، أكبر من صدمة وفاة والدي".



وأضاف: "لا أستطيع حتى الآن رؤية عملية طردي، فأنا أشاهد الهدف ولا أكمل بعدها".



وأثير جدل كبير حول صحة طرد أيمن حسين بعدما حصل على الإنذار الثاني في الدقيقة 77 عقب الاحتفال لفترة طويلة أمام الأردن، بعدما سجل هدف التقدم 2-1.

أيمن حسين: صدمة الكارت الأحمر في مباراة الأردن أذتني أكثر من خبر استشهاد والدي.



>>بودكاست شي منسي<< pic.twitter.com/Mc8YVdksDW — معرض الكرة (@iraqfpg) March 6, 2024

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا رسميًا بشأن طرد أيمن حسين قال فيه: " تم توجيه الإنذار الأول للاعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، نتيجة (الاعتراض سواء بالكلام أو التصرف)، في حين تم توجيه الإنذار الثاني للاعب في الدقيقة 77 بسبب (تأخير استئناف اللعب بشكل مفرط)، وبالتالي تم توجيه البطاقة الحمراء للاعب منتخب العراق رقم 18 أيمن حسين، نتيجة ارتكاب مخالفة ثانية تستحق الإنذار".



وأوضح: "بحسب قوانين اللعبة التي وضعها المجلس الدولي لكرة القدم IFAB، فإن قرار توجيه الإنذار الثاني لأيمن حسين، خلال الدقيقة 77 كان بالاستناد للمادة 12 (المخالفات وسوء السلوك - التصرف الانضباطي: تأخير استئناف اللعب)، حيث يتوجب على الحكم أن يقوم بتوجيه إنذار للاعب الذي يقوم بتأخير استئناف اللعب بشكل مفرط".



وأكد: "قام اللاعب أيمن حسين بتأخير استئناف اللعب بشكل مفرطٍ عقب تسجيل الهدف في الدقيقة 75، وخلال احتفال اللاعب قام الحكم بتنبيه أيمن حسين بشكل حازم 3 مرات قبل أن يقوم في النهاية بتوجيه الإنذار الثاني له".



وأتم البيان: "وفي هذا الخصوص، فإن الإنذار الثاني الذي حصل عليه أيمن حسين كان قرارًا صحيحًا من قبل الحكم، وذلك بحسب قوانين اللعب".



وختم الاتحاد الآسيوي في بيانه: "يدعو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقوة، الجماهير ووسائل الإعلام وكافة أطراف اللعبة، إلى احترام القرارات التي يقوم حكام المباريات باتخاذها". -وكالات

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