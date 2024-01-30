الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
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"الأغرب في التاريخ".. طرد أيمن حسين يثير جدلاً في الصحف العالمية

النجم العراقي أيمن حسين
النجم العراقي أيمن حسين

اعتبرت صحيفة الـ "آس" الإسبانية، أن حالة إقصاء مهاجم منتخب العراق أيمن حسين، في مواجهة الأردن بكأس آسيا 2023،  بأنها "الأغرب في التاريخ".

ووصفت الصحيفة الإسبانية، إقصاء حسين، بإنه "الطرد الأكثر غرابة في تاريخ"، موضحةً إن الاعب "طُرد بسبب حركة تناول طعام!".

فيما علق موقع "سبورت بايبل" البريطاني، على الحالة ذاتها، وقال إن اللاعب العراق طرد بحجة "الإفراط في الاحتفال".

وأضاف، ان أيمن حسين سجل هدفا مثيرا، وركض بسرعة إلى أقصى نهاية الملعب للاحتفال مع الآلاف من المشجعين العراقيين، ثم أجرى حسين حركة الأكل بيديه، وهي لفتة لم يكن الحكم علي رضا فغاني سعيدًا بها، ليشهر البطاقة الصفراء الثانية "القاسية للغاية"، في لحظة "حيرت الكثيرين!".

وقال مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس، إن "في بطولة كبيرة مثل كأس آسيا لا يتم استبعاد لاعب لاحتفاله بالهدف"، مبينا إن "الطرد حدث بعد نفاذ التبديلات لذلك أصبحت الأمور صعبة في المباراة".

يذكر أن المنتخب العراقي ودع بطولة كأس آسيا بعد الخسارة من المنتخب الأردني 3-2 في قمة عربية مثيرة.

ويواجه المنتخب الوطني منتخب طاجيكستان في ربع نهائي كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا في قطر. -وكالات

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