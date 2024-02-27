دارت رحى مشادة كلامية حادة بين عدلان قديورة، النجم البارز في صفوف فريق شباب بلوزداد، ومدربه البرازيلي لويس باكيتا، في خضم اللقاء الذي واجه فيه الفريق الجزائري نظيره يانغ أفريكانز، في مساء يوم السبت الحافل بالتوترات.

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وقد شهدت المباراة انتصار يانغ أفريكانز بأربعة أهداف نظيفة على شباب بلوزداد، ضمن فعاليات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تشهد منافسة شرسة بين الأهلي المصري، ويانغ أفريكانز، وشباب بلوزداد، وميدياما الغاني.



في لحظات اللقاء الأخيرة، وثّقت كاميرات البث المباشر للمباراة لحظة قام فيها المدرب لويس باكيتا بالتقاط زجاجة مياه من الأرض بجانب دكة البدلاء، ويبدو أنه قد اعترضت أذنيه كلمات من قديورة لم ترق له، ما دفعه للعودة وهو يكتنفه الغضب الشديد، وهنا وقف اللاعب ليجابهه بنبرة غاضبة بالمثل.

لكن، لحسن الحظ، تدخل أعضاء الجهاز الفني بسرعة ليمنعوا تطور الأمور إلى ما هو أسوأ.



بتحقيق يانغ أفريكانز الفوز على شباب بلوزداد، قد ضمن الأهلي المصري مقعده في ربع النهائي قبل حتى انطلاق الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات. وكان العملاق المصري قد حقق انتصاراً ثميناً على ميدياما في كوماسي بنتيجة (1-0)، في اليوم السابق، الجمعة.



والآن، يستعد الأهلي لاستضافة يانغ أفريكانز يوم الجمعة المقبل، في لقاء يسدل الستار على دور المجموعات؛ حيث سيدور الصراع الأخير بينهما على انتزاع صدارة المجموعة بعد أن ضمن الفريقان تأهلهما بشكل رسمي.

من جانبه، يستعد ميدياما لخوض مواجهة في الجزائر أمام شباب بلوزداد، في ختام مباريات هذه المرحلة من البطولة في مباراة تحصيل حاصل.

أقوى 5 مشاجرات بين مدربين ولاعبين في كرة القدم



عراك فيرغسون وبيكهام



يموج عالم كرة القدم بالمشاعر القوية والتنافس، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تتجاوز هذه المشاعر حدودها وتتحول إلى صراعات جسدية بين اللاعبين والمدربين. في هذا المقال، سنستعرض 5 مشاجرات وقعت بين لاعبين ومدربين:في واقعة لا تُنسى بين المدرب واللاعب، تصاعد الصراع بين سير أليكس فيرغسون وديفيد بيكهام، خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي 2003. بعد شوط أول مخيب، وجّه فيرغسون انتقادات حادة لبيكهام وقذفه بحذاء أصاب وجه اللاعب، ما استدعى تدخلاً طبياً. هذا الحادث أشار إلى نهاية مسيرة بيكهام مع يونايتد؛ ما دفع فيرغسون لإقناع الإدارة بضرورة بيعه، وبالفعل انتقل بيكهام إلى ريال مدريد لاحقاً.

لكمات مدرب فيورنتينا



في حادثة مثيرة خلال مباراة لفريق فيورنتينا، اندلعت مشاجرة بين المدير الفني آنذاك ديليو روسي واللاعب آدم لياييتش بعد استبدال الأخير على خلفية أدائه الضعيف.

اشتباك بالأيدي تبع النقاش الحاد؛ ما أدى إلى قرار سريع بإقالة ديليو روسي من منصبه بواسطة إدارة النادي في اليوم التالي، وهو الذي وجّه لكمات للاعب.

عراك الركراكي



دخل الركراكي في مشادة مع أحد لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية عقب مباراة الفريقين، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

شهدت المباراة شجاراً بين مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي، ومدافع وقائد منتخب الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا.

تطور الشجار بين الطرفين، فوق ملعب لوران بوكي في سان بيدرو بساحل العاج، ليشمل لاعبين آخرين، ووصل إلى غرفة الملابس. عقب اللقاء، قال الركراكي إن اللاعب شانسيل هاجمه ومساعده على خط التماس قبل نهاية المباراة، وتحدّث إليهما بشكل سيئ، مبرزاً أن المدرب ديسابر يعرف هذا الأمر، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك، ذهب ليصافحه، وسأله: "لماذا تتحدث معي بهذه الطريقة؟".

كما قال الركراكي إن اللاعب الكونغولي كان ينظر حينها إلى مكان آخر، كأنه يقول له "لن أصافحك"، ما جعله يمسكه من يده كما يظهر في الصور، لينهال الطرف الآخر بالصراخ، ويصفه بالغبي.





جاتوزو ومساعد مدرب توتنهام



لم يكن جينارو جاتوزو، الأسطورة الذي تألق في صفوف ميلان الإيطالي، بمنأى عن الأضواء بسبب طباعه الحادة وروحه النارية التي ظلت محط الأنظار غالبية الأوقات.

من بين اللحظات البارزة التي سجلت على مسيرته الاحترافية، تلك الحادثة المثيرة للجدل حيث تورط في خنق مساعد مدرب توتنهام خلال مواجهة محتدمة.

تلك الواقعة الملتهبة وقعت في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2010-2011، عندما احتدمت المواجهة بين جاتوزو وجو جوردان، مساعد المدرب للفريق البريطاني، لتصل إلى ذروتها بالاعتداء البدني من النجم الإيطالي على المدرب الأسكتلندي.

لم تخمد نيران الغضب بانتهاء المباراة التي انتهت لصالح توتنهام بنتيجة 1- 0، بل ازدادت لهيباً عندما فقد جاتوزو السيطرة على أعصابه وتقدم نحو جوردان ليشتبك معه ثانية، ويوجه له "نطحة" قوية؛ ما دفع اللاعبين من كلا الفريقين للتدخل وفض الاشتباك بين الطرفين.



وفي تصريحات لاحقة من جاتوزو، أبدى ندمه على تلك التصرفات، مشيراً إلى أن السبب وراء فقدانه السيطرة على غضبه كان الإهانات اللفظية التي تلقاها من جوردان باللغة الإنجليزية، وهو ما نفاه المدرب الأسكتلندي جملةً وتفصيلاً، لكنه قبل اعتذار قائد فريق "الروسونيري" بروح رياضية عالية. يذكر أن جو جوردن قد خاض تجربة لعب ضمن صفوف ميلان في الفترة ما بين 1981 و1983، مما يضفي المزيد من التعقيد على طبيعة العلاقة بين الطرفين.





شجار كاسانو وستراماتشوني



وفقاً لما جاء في تقارير صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" العريقة، تأججت نيران خلاف لفظي محتدم بين أندريا ستراماتشوني، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، واللاعب المخضرم أنطونيو كاسانو، في أعقاب إحدى جلسات التدريب.

بدأت الحادثة بتبادل للآراء تحول سريعاً إلى معركة كلامية ملتهبة، حيث ارتفعت الأصوات وتبادل الطرفان الشتائم، وكانت الأمور على وشك الانفلات لتصبح اشتباكاً بدنياً. لولا تدخل باقي أفراد الفريق والجهاز الفني الذين بذلوا جهوداً حثيثة لاحتواء الموقف ومنع تفاقمه، حيث لعب ديان ستانكوفيتش وإيفان كوردوبا، اللذان كانا في محيط الحدث مباشرةً، دوراً محورياً في فض النزاع.