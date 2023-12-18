نابولي يصطدم ببرشلونة بأبرز مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

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ويلتقي حامل لقب النسخة الماضية مانشستر سيتي الإنجليزي مع كوبنهاجن الدنماركي، فيما يواجه وصيف النسخة الماضية انتر ميلان الإيطالي نظيره أتليتيكو مدريد الإسباني.وإليكم جميع مباريات دور الـ 16 من البطولة:-بورتو البرتغالي × آرسنال الإنجليزي-نابولي الإيطالي × برشلونة الإسباني-باريس سان جيرمان الفرنسي × ريال سوسيداد الإسباني-إنتر ميلان الإيطالي × أتليتيكو مدريد الإسباني-بي اس في إيندهوفن الهولندي × بوروسيا دورتموند الألماني-لاتسيو الإيطالي × بايرن ميونيخ الألماني-كوبنهاجن الدنماركي × مانشستر سيتي الإنجليزي-لايبزيج الألماني × ريال مدريد الإسباني