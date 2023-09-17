الأحد 17 أيلول 2023
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بعد حل عقدة ميسي.. "اعتراف مفاجئ" من فيران توريس

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فيران توريس

كان فيران توريس من بين هدافي برشلونة في مباراة ريال بيتيس، التي انتهت، مساء السبت، بخماسية نظيفة لصالح أبناء تشافي هيرنانديز.

وأصبح توريس أول لاعب يسجل هدفا من ركلة حرة منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وآخر ركلة حرة سجلها برشلونة كانت من أقدام "ليو" ضد فالنسيا في مايو 2021.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد نفذ لاعبو برشلونة، منذ ذلك الحين، 41 ركلة حرة، لم تترجم أي منها لهدف.

"اعتراف مفاجئ" من فيران توريس

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نقل موقع "بارسا بلوغرانا" عن فيران قوله بعد نهاية المباراة:

  • في الواقع كانت فكرتي هي تسديد الركلة الحرة فوق الحائط، لكنني أخطأت.
  • لكن في نهاية المطاف، الكرة دخلت المرمى، وهو الشيء المهم.
  • برشلونة حقق نقلة نوعية مع اللاعبين الجدد، ونحن نعمل بشكل جيد للغاية.
  • سنتوفر هذا العام على فريق أكثر تماسكا.
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