الأحد 07 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بـ"الترجيحية".. بلباو بطلاً لكأس إسبانيا على حساب مايوركا

بلباو بطلاً لكأس إسبانيا
بلباو بطلاً لكأس إسبانيا

تغلب أتلتيك بلباو 4-2 بركلات الترجيح على مايوركا ليفوز بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة 24 والأولى منذ 1984 في نهائي مثير أقيم في إشبيلية مساء السبت في أول لقب يفوز به بعد انتظار دام 40 عاما.

اضافة اعلان


وتصدى جولين أغيريزابالا (23 عاما) حارس أتلتيك لركلة ترجيح من مانو مورلانيس وأهدر نيمانيا رادونيتش أخرى، بينما أجاد لاعبو أتليتيك تنفيذ ركلات الترجيح وحققوا العلامة الكاملة من علامة الجزاء.

واحتكما الفريقان لركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في نهاية الوقت الإضافي.
ورغم هيمنة بلباو على المباراة، تقدم مايوركا بهدف سجله داني رودريجيز عندما انقض على كرة مرتدة من ركلة ركنية في الدقيقة 21، لكن أويان سانست أدرك التعادل في الدقيقة 50 ليدفع بالمباراة لوقت إضافي. 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بنزيما

بنزيما : تجربتي مع ريال مدريد تختلف عن الاتحاد

منذ13 ساعة
178855

مستبعدا رونالدو.. فان دايك يختار أصعب 3 مهاجمين واجههم

منذ14 ساعة
ليونيل ميسي

إنتر ميامي يخرج بأنباء سارة لعشاق ليونيل ميسي!

منذ14 ساعة
WhatsApp Image 2024-04-05 at 12.51.28 AM

معان والرمثا يهزمان شباب الأردن والسلط بدوري المحترفين

05 نيسان 2024
من تدريبات فريق الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري الأبطال-(من المصدر)

الأهلي يخشى صحوة سيمبا.. واختبار صعب للترجي

04 نيسان 2024
من احتفال لاعبي باير ليفركوزن مع جماهيرهم بالفوز في إحدى المباريات - (من المصدر)

ليفركوزن يسعى للتقدم خطوة إضافية نحو اللقب من بوابة برلين

04 نيسان 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الحرب لن تستثني أحدا

ماهر أبو طير |اليوم

المرتكزات العقائدية للفكر الإبادي الصهيوني (4)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج عكس الانطباعات

سلامة الدرعاوي |اليوم

قرار مجلس حقوق الإنسان.. دلالات دولية مهمة

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

فرصة عمل

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتجمعون في مقر للأونروا في رفح، قطاع غزة، في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

لماذا الحملة لإلغاء (الأونروا)؟ ‏

ترجمات | منذ4 ساعة
الخلاف بين أربيل والسليمانية يهدد استقلال إقليم كردستان العراق - (أرشيفية)

بيت منقسم: هل يستطيع إقليم كردستان الحفاظ على استقلاليته؟

ترجمات | منذ4 ساعة
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات |05 نيسان 2024
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |04 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - هدر

هدر

عزيمة 05 نيسان 2024

hajjaj copy

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 