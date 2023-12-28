دوري أبطال آسيا: النصر ورونالدو في مواجهة سعودية في المتناول مع الفيحاء

سيخوض النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مواجهة سعودية في المتناول ضد الفيحاء بحسب قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي سحبت الخميس في كوالالمبور.



ودأب النصر على المشاركة في المسابقة القارية الاهم في حين يخوض الفيحاء باكورة مشاركاته هذا الموسم. كما ان النصر تغلب على الفيحاء في عقر دار الاخير في الدوري السعودي 3-1 في 28 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

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وكان النصر تصدر المجموعة الخامسة في دور المجموعات بفارق 6 نقاط عن بيرسيبوليس الإيراني و7 عن الدحيل القطري، في حين تأهل الفيحاء كأحد ثلاثة اندية احتلت المركز الثاني في المجموعات الخمس بعدما حل وصيفاً للمجموعة الأولى بفارق 6 نقاط خلف العين الإماراتي الذي يتواجه بدوره مع ناساف الأوزبكي.



في المقابل، يلتقي الهلال السعودي، الفائز بلقب البطولة أربع مرات، مع سيباهان الإيراني وصيف بطل نسخة عام 2007.



أما نادي الاتحاد السعودي، الفائز بلقب البطولة مرتين على التوالي عامي 2004 و2005، فيتقابل مع نافباخور الأوزبكي.