رونالدو ينضم إلى قائمة لاعبي النصر المعاقبين هذا الموسم

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ايقاف نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو مباراة واحدة بسبب تصرفه غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب في دوري روشن.



وانضم رونالدو الى قائمة لاعبي النصر الذين تمت معاقبهم خلال هذا الموسم لعدة اسباب .

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ففي تشرين الاول/أكتوبر الماضي قررت لجنة الانضباط إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات بسبب ألفاظه البذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني خلال مواجهة أبها في الجولة التاسعة.



وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أوقفت اللجنة نفسها البرازيلي اندرسون تاليسكا مباراتين بسبب الطرد في منافسات كأس الملك أمام الاتفاق بعد ارتكابه سلوك مشين.



ومؤخرا لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الحارس نواف العقيدي لمدة 5 أشهر والمهاجم محمد مران لمدة شهر، وذلك بسبب قضية اللاعبين المتمردين على الانضمام للمنتخب السعودي بكأس آسيا.

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