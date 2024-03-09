شيكابالا مهدد بالإيقاف 6 مباريات.. مالسبب؟

بات محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك مهددا بالإيقاف 6 مباريات بعد واقعة مباراة القمة أمام الأهلي، في نهائي كأس مصر والتي أقيمت على ملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض والتي انتهت بفوز الاهلي 2-0 وتتويجه باللقب .



والتقطت كاميرات صورا لشيكابالا بعد نهاية المباراة وهو يوجه إشارات لجماهير الاهلي "بالفلوس والساعات " وذلك خلال حفل توزيع جوائز البطولة والتي اعتبرها البعض مسيئة و تم تفسيرها على أنها محاولة من قائد الزمالك ليقول إن المباراة تم توجيهها بشكل أو بآخر ليتوج الأهلي باللقب .

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وبحسب لائحة العقوبات الخاصة باتحاد الكرة المصري فإن قائد الزمالك أصبح مهددا بالإيقاف 6 مباريات بالاضافة الى توقيع غرامة مالية عليه بسبب هذه الواقعة .



وفي حال تضمين تقرير مراقب المباراة تفاصيل ما حدث ستوقع العقوبة على اللاعب تفاديا لتكرار مثل هذه الحالات من جميع اللاعبين في الفترة المقبلة.