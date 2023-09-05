نيمار: عشنا الجحيم أنا وميسي في سان جرمان

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قال المهاجم الدولي البرازيلي نيمار، المنتقل إلى الهلال السعودي بصفقة مقدّرة بمئة مليون يورو، إنه "سعيد جداً" لإحراز ليونيل ميسي، المنتقل بدوره إلى إنتر ميامي الأميركي في حزيران / يونيو، على كأس العالم لكرة القدم في قطر أواخر العام 2022.نيمار كشف في مقابلة مع قناة غلوبو البرازيلية ان ميسي (36 عاماً)، أفضل لاعب في العالم سبع مرات والذي حمل ألوان سان جرمان سنتين منذ 2021، "اختبر الوجه الآخر من الميدالية".وقال نيمار البالغ 31 عاماً والذي لعب إلى جانب ميسّي أربع سنوات مع برشلونة الإسباني قبل اجتماعهما مجدداً في سان جرمان المملوك قطرياً "لقد عرف الجنة مع الأرجنتين، فاز بكلّ شيء في السنوات الأخيرة، ومع باريس عاش الجحيم، عشنا الجحيم هو وأنا".وفي ستة مواسم مع سان جرمان، أحرز "ني" لقب الدوري الفرنسي خمس مرات مع سان جرمان دون أن ينجح هو أو ميسي في قيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا.عانى مع ميسي خلال مشوارهما في العاصمة الفرنسية من صافرات استهجان الجماهير المحلية الطامحة لتقديم المزيد من الثنائي اللامع.وتابع لاعب سانتوس السابق الذي عانى من إصابات عديدة في السنوات الاخيرة "كنا غاضبين لأننا لم نتواجد هناك لهذا الأمر، بل لتقديم أفضل ما لدينا، كي نكون أبطالاً، لهذا السبب عدنا ولعبنا سوياً، جئنا سوياً كي نكتب التاريخ... للأسف لم ننجح".ورغم الاغراءات المالية والإمكانات الهائلة التي وفّرها الملاك القطريون لسان جرمان، إلا أن الأخير لم يفك عقدته بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، وكانت أبرز نتائجه بلوغ نهائي 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف لاعبه السابق كينغسلي كومان. -دوتشيه فيليه