الثلاثاء 05 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

نيمار: عشنا الجحيم أنا وميسي في سان جرمان

نيمار عانى مع ميسي خلال مشوارهما في العاصمة الفرنسية من صافرات استهجان الجماهير المحلية الطامحة لتقديم المزيد من الثنائي اللامع.
نيمار عانى مع ميسي خلال مشوارهما في العاصمة الفرنسية من صافرات استهجان الجماهير المحلية الطامحة لتقديم المزيد من الثنائي اللامع.
في تصريحات مثيرة أكد النجم البرازيلي نيمار أنه عاش "الجحيم" مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي في نادي باريس سان جرمان الفرنسي الذي غادراه في فترة الانتقالات الصيفية. فما تفاصيل هذا "الجحيم"؟اضافة اعلان

قال المهاجم الدولي البرازيلي نيمار، المنتقل إلى الهلال السعودي بصفقة مقدّرة بمئة مليون يورو، إنه "سعيد جداً" لإحراز ليونيل ميسي، المنتقل بدوره إلى إنتر ميامي الأميركي في حزيران / يونيو، على كأس العالم لكرة القدم في قطر أواخر العام 2022.

نيمار كشف في مقابلة مع قناة غلوبو البرازيلية ان ميسي (36 عاماً)، أفضل لاعب في العالم سبع مرات والذي حمل ألوان سان جرمان سنتين منذ 2021، "اختبر الوجه الآخر من الميدالية".




وقال نيمار البالغ 31 عاماً والذي لعب إلى جانب ميسّي أربع سنوات مع برشلونة الإسباني قبل اجتماعهما مجدداً في سان جرمان المملوك قطرياً "لقد عرف الجنة مع الأرجنتين، فاز بكلّ شيء في السنوات الأخيرة، ومع باريس عاش الجحيم، عشنا الجحيم هو وأنا".

وفي ستة مواسم مع سان جرمان، أحرز "ني" لقب الدوري الفرنسي خمس مرات مع سان جرمان دون أن ينجح هو أو ميسي في قيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا.

عانى مع ميسي خلال مشوارهما في العاصمة الفرنسية من صافرات استهجان الجماهير المحلية الطامحة لتقديم المزيد من الثنائي اللامع.

وتابع لاعب سانتوس السابق الذي عانى من إصابات عديدة في السنوات الاخيرة "كنا غاضبين لأننا لم نتواجد هناك لهذا الأمر، بل لتقديم أفضل ما لدينا، كي نكون أبطالاً، لهذا السبب عدنا ولعبنا سوياً، جئنا سوياً كي نكتب التاريخ... للأسف لم ننجح".

ورغم الاغراءات المالية والإمكانات الهائلة التي وفّرها الملاك القطريون لسان جرمان، إلا أن الأخير لم يفك عقدته بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا، وكانت أبرز نتائجه بلوغ نهائي 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني  بهدف لاعبه السابق كينغسلي كومان. -دوتشيه فيليه

اقرأ أيضاً: 
رسميا.. نيمار ينتقل للهلال السعودي لمدة موسمين
ميسي يواصل تألقه مع إنتر ميامي.. ويحسم "دربي" فلوريدا
لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي - (من المصدر)

تكهنات مبابي مستمرة.. ونشاط كبير لتوتنهام قبل انتهاء نافذة الانتقالات 31 آب 2023

WhatsApp Image 2023-08-31 at 3.46.55 PM

رسميا.. لوكاكو يعود لمورينيو لموسم واحد 31 آب 2023

لويس روبياليس

قضيّة القبلة تعود للواجهة.. وفيديو جديد يبرّئ لويس روبياليس 30 آب 2023

نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي -(من المصدر)

تطور مفاجئ بشأن تعاقد ريال مدريد مع مبابي 30 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نيمار

خيسوس يفاجئ جماهير الهلال السعودي: "نيمار مصاب"

20 آب 2023
نيمار

نيمار يعود إلى منتخب البرازيل بعد غياب

19 آب 2023
21messi-debut-ender-blpt-videoSixteenByNine3000

ميسي يتألق.. ويقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين

16 آب 2023
نيمار

هذه مطالب نيمار الفاخرة للموافقة على عقد الهلال السعودي

16 آب 2023
اقرأ أيضا
النجم الارجنتيني ​ليونيل ميسي وسعود عبدالحميد​ مدافع المنتخب السعودي

ميسي يظهر ضمن رحلة المنتخب السعودي الى نيوكاسل

منذ 11 دقيقة
محمد صلاح

ما قيمة المبلغ الأخير الذي عرضه اتحاد جدة لضم صلاح؟

منذ 15 دقيقة
مبابي

اخبار ايجابية لجماهير الريال عن مستقبل مبابي

منذ 19 دقيقة
نجم مونبلييه موسى التعمري يمر من أحد لاعبي ليلة أمس -(من المصدر)

ليفربول يحقق فوزا مستحقا.. وأنشيلوتي يشيد بقدرات نجمه بيلينجهام

03 أيلول 2023
داني ألفيس وزوجته

من داخل السجن.. داني ألفيس برسالة مؤثرة لزوجته: يا له من عار

02 أيلول 2023
محمد صلاح

ليفربول يرفض عرض الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

01 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هل الحكومة باقية؟

ماهر أبو طير |اليوم

رسائل إباحية متكررة لمواقع!

محمود الخطاطبة |اليوم

محاولة لتفسير الانهيار العربي العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نحو ضبط إنفاقي حقيقي

سلامة الدرعاوي |اليوم

السيرة الذاتية للمرشح الذي سأختار!

نضال المجالي |اليوم

دورة استثنائية ساخنة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات | منذ16 ساعة
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات | منذ16 ساعة
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات | منذ16 ساعة
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات |03 أيلول 2023
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات |03 أيلول 2023
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات |02 أيلول 2023
 