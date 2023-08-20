الأحد 20 آب 2023
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خيسوس يفاجئ جماهير الهلال السعودي: "نيمار مصاب"

نيمار
نيمار
فاجأ المدرب خورخي خيسوس جماهير الهلال السعودي، حين كشف، مساء السبت، أن النجم البرازيلي الملتحق حديثا بالفريق، نيمار دا سيلفا، يعاني من إصابة.

وقال خيسوس، في المؤتمر الصحفي، عقب مواجهة الهلال والفيحاء لحساب الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين:

سنتحسن هجوميا بشكل كبير في الأيام المقبلة بعد أن ينضم نيمار للفريق.
نيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وسيضيف لنا الكثير.
نيمار لديه إصابة بسيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة.
حتى الآن لم تحدد مدة غيابه.
تواجد اللاعبين البرازيليين في فريقنا سيزيدنا قوة، لأنهم يمتلكون المهارة الفردية وهي مهمة جدا.

وقدّم الهلال السعودي، مساء السبت، نجمه الجديد نيمار أمام آلاف من الجماهير في العاصمة الرياض.

وشهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة، لاعبي النصر والاتحاد على التوالي.اضافة اعلان
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