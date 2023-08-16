الأربعاء 16 آب 2023
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هذه مطالب نيمار الفاخرة للموافقة على عقد الهلال السعودي

نيمار
نيمار
وقع النجم البرازيلي نيمار عقداً مع نادي الهلال في صفقة لمدة عامين ستشهد حصوله على 2.5 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع.

ويمكن القول إن نيمار هو أحد أكبر النجوم الذين انتقلوا إلى المملكة العربية السعودية هذا الصيف إلى جانب كريم بنزيمة، في خطوة كان ثمنها باهظًا، مع قيام الهلال بتحويل 78 مليون جنيه إسترليني إلى باريس سان جيرمان.اضافة اعلان

وعلمت "صن سبورت" أن نجم برشلونة السابق طلب من مالكي الهلال ثلاث سيارات فاخرة لنفسه وأربع سيارات مرسيدس جي وقافلة مرسيدس مع سائق لأفراد عائلته وأصدقائه، وبنتلي كونتيننتال جي بي، وأستون مارتن DBX ولامبورغيني هوراكان، كما طلب أن يكون السائق متاحاً على مدار الساعة.

وفي المنزل، دعا نيمار إلى ملء ثلاجته طوال الوقت بعصير الأساي المُنتجة من علامته التجارية المفضلة، ومشروبات غرنا لأصدقائه وعائلته، كما طلب وجود ثلاث غرف ساونا في المنزل، وخمسة عمال بدوام كامل، بمن فيهم طاه لمساعدة طاهيه الشخصي الآتي من البرازيل وشخصين للاهتمام بأعمال التنظيف.

وقال مصدر للصحيفة إنّ نيمار طلب تغطية جميع تكاليف إقامته في الفنادق والمطاعم والمدن التي قد يزورها في أيام العطلة من قبل مالكي الهلال.

ولم يكتفِ نيمار بذلك، بل طالب باستخدام طائرة خاصة، كلما احتاج هو أو عائلته إلى السفر، وأن يكون حجم المسبح في منزله بأبعاد محددة 10 أمتار على الأقل وطوله 40 متراً.

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