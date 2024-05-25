"بترا" يواصل سلسلة انتصاراته.. "أرابيلا" الأقوى هجوما.. ومعاناة لـ"أيلة"

خالد تيسير العميري

عمان – تنطلق اليوم مباريات الجولة السادسة من بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة" بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا "فيلادلفيا" و"الصقور" الساعة السابعة مساء، تليها مباراة "أيلة" و"رم" الساعة 9 مساء، لحساب ذهاب المرحلة الأولى.

وتختتم الجولة يوم غد بإقامة مباراتين، حيث يلعب فريقا "جراسا" و"بيلا" الساعة 7 مساء، فيما يلتقي فريق "بترا" نظيره فريق "أرابيلا" الساعة التاسعة مساء.

وشهدت مباريات الجولة الماضية فوز "بترا" على "جراسا" (71-59) و"بيلا" على "أيلة" (95-61) و"رم" على "الصقور" (86-56) و"فيلادلفيا" على "أرابيلا" (90-78).

وانفرد "بترا" في صدارة جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، يليه "جراسا" ثانيا برصيد 9 نقاط، ويأتي فريقا "فيلادلفيا" و"أرابيلا" في المركزين الثالث والرابع برصيد 8 نقاط، و"رم" و"بيلا" في المركزين الخامس والسادس برصيد 7 نقاط، ويحتل "الصقور" المركز السابع بـ 6 نقاط، ويتذيل "أيلة" الترتيب برصيد 5 نقاط.

قراءة رقمية

يعد "بترا" الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن محققا 5 انتصارات متتالية إلى جانب كونه يمتلك أفضل فارق نقطي (76+)، فيما يعد "أيلة" الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز حتى الآن ويمتلك الفارق النقطي الأضعف (171-).

ويمتلك "أرابيلا" الهجوم الأقوى في البطولة حتى الآن بـ 417 نقطة وبمعدل 83.4 نقطة لكل مباراة، فيما يعد فريق "أيلة" الأضعف هجوما بـ 300 نقطة وبمعدل 60 نقطة لكل مباراة.

كما يعد فريق "بترا" الأقوى دفاعا بعدما استقبلت سلته 303 نقاط بمعدل 60.6 نقطة للمباراة الواحدة، فيما يعد فريق "أيلة" الأضعف دفاعا بـ 471 نقطة وبمتوسط 94.2 نقطة للمباراة.

"فيلادلفيا" و "الصقور".. مواصلة الصحوة

من المنتظر أن يجدد مدرب فريق "فيلادلفيا" سامر نينو اعتماده على الخماسي، مالك كنعان وأحمد عطية وفادي قرمش والبوسني جوسيب ميكوليك وزين النجداوي، مع وجود اللاعبين علي الزعبي وعمر ابو شريخ وشاكر العكش وسيف أبو سالم وزيدان زيدان ورضوان بساتنة وموسى مطلق على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيين.

في المقابل، يتوقع أن يبدأ مدرب المنتخب الوطني للناشئين تحت 18 سنة هيثم طليب اللقاء معتمدا على الخماسي، روحي الكيلاني وحمزة شعبان وعبدالله شتات وحسين عبابنة والطيب قاسم، مع امكانية الاستعانة بلاعبي "البنش"، الشقيقان ينال ويزيد ابو شهيل وباسل الخوالدة وهاشم الفرج وعمر سلمان وفادي امسيح وسيف الزعتري ومعتز صويص وعمر الفقيه ومحمود دياب ووضاح يغمور.

"أيلة" و "رم".. أوراق محسومة

ما يزال فريق "أيلة" عاجزا عن تحقيق أي فوز ببطولة الدوري حتى الآن، حيث من المتوقع أن يعتمد مدربه فؤاد الغزاوي في لقاء اليوم على الخماسي، محمد الفران والمحترف الأميركي باتريك بيرنيت وأحمد النوايشة وبشار عمرو وصهيب أبو الوفا، مع امتلاكه أوراقا محدودة على دكة البدلاء بوجود اللاعبين، خميس رائد وأحمد أبو الوفا وفادي طوالبة وجون شوز ومحمد جمال وخالد ابو شاور وعبدالعزيز العبسي.

من جانبه، يتطلع "رم" لمواصلة عروضه الجيدة مع توقعات باعتماد مدربه محمد حمدان على الخماسي، المحترف الأميركي هنتر ستريت وأشرف الهندي وهاني الفرج وهاشم عباس ومحمود الهزايمة، إلى جانب امكانية المداورة مع البدلاء، سلطان اللوزي وخالد الظاهر وأحمد الخطيب وعبدالله الزعبي وسعيد الخوالدة ومحمد ناصر الدين وفيصل أبو سالم.

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