 
الخميس 23 أيار 2024
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الجولة الخامسة من "دوري اللعيبة" لكرة السلة تنطلق اليوم

"فيلادلفيا" يخشى طموحات "أرابيلا".. واختبار صعب لـ"رم" أمام "الصقور"

لاعب الصقور حمزة شعبان يحاول تخطي لاعب أرابيلا يوسف البربري - (الغد)
لاعب الصقور حمزة شعبان يحاول تخطي لاعب أرابيلا يوسف البربري - (الغد)
عمان – تنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة دوري الأردن للرجال بكرة السلة “دوري اللعيبة”، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا “الصقور” و”رم” الساعة 7 مساء، تليها مواجهة “فيلادلفيا” و”أرابيلا” الساعة 9 مساء.اضافة اعلان
وتختتم الجولة يوم غد بإقامة مباراتين في نفس الصالة، حيث يلتقي فريقا “أيلة” و”بيلا” الساعة 7 مساء، تليها مواجهة القمة المنتظرة بين فريقي “جراسا” و”بترا” الساعة 9 مساء.  
ويتصدر فريق “بترا” جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، متقدما عن فريق “جراسا” بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي ثانيا بنفس الرصيد النقطي، ويأتي “أرابيلا” ثالثا برصيد 7 نقاط، و”فيلادلفيا” رابعا بـ 6 نقاط، فيما تحتل فرق، “الصقور” و”بيلا” و”رم” المراكز الخامس والسادس والسابع على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل فريق، ويتذيل “أيلة” الترتيب برصيد 4 نقاط.
“الصقور” و”رم”.. دون ضغوطات 
يدرك الجهاز الفني لفريق “رم” بقيادة المدرب محمد حمدان، أن التقدم إلى المنطقة الآمنة لتجنب الدخول في حسابات الإقصاء المبكر، يفرض عليه عدم التفريط في نقاط المواجهات المباشرة أمام مطارديه، حيث من المقرر أن يجدد اعتماده على المحترف الأميركي هنتر ستريت في صناعة اللعب بإسناد من أشرف الهندي وهاشم عباس حول القوس مع تولي أحمد الخطيب ومحمود الهزايمة مهمة تأمين منطقة العمق، في الوقت الذي تزخر فيه دكة بدلائه باللاعبين، هاني الفرج وسعيد الخوالدة وعبدالله الزعبي وخالد الظاهر ومحمد ناصر الدين وسلطان اللوزي ومنير ادعيس وفيصل أبو سالم ومحمد علاونة.
في المقابل، يأمل المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 18 عاما، هيثم طليب، بمباغتة “رم” مع اعتماده على مركز ثقله تحت السلة، والذي يشغله اللاعبين سعيد الخوالدة والطيب قاسم بالتناوب مع عبدالله شتات ومحمود دياب، فيما يتولى روحي الكيلاني مهمة قيادة تحركات معتز صويص وحمزة شعبان حول القوس، إلى جانب امكانية استعانته باللاعبين البدلاء، عمر سلمان وغازي عليان وسيف زعتري والشقيقين يزيد وينال أبو شهيل وهاشم الفرج وحمزة سحويل ووضاح يغمور وفادي امسيح وعمر الفقيه وحسين عبابنة وأحمد البربري وزيد فانوس.
“فيلادلفيا” و”أرابيلا”.. اختبار صعب
يعيش فريق “أرابيلا” أفضل فتراته بقيادته الفنية التي يرأسها د.إبراهيم العصعوص، حيث تؤكد المعطيات أن الفريق سيكون رقما صعبا في البطولة من خلال اعتماد مدربه على خبرات محترفه الأميركي ايمانويل ايغ بوتا في ضبط تحركات يوسف شتات وعمار الشريقي بالمداورة مع ناصر انزور حول القوس، وبإسناد من المحترف الأميركي ديمونتا هاريس وإبراهيم النصر في منطقة العمق، فضلا عن المرونة التكتيكية التي يتمتع بها الفريق القادم من الشمال على “البنش” بوجود اللاعبين، أحمد أبو راشد ومصطفى منصور ويوسف ريحان وعلاء يعقوب ويوسف البربري وموسى السطري وخلدون جبارة وسامر أبو عصعوص وعمار العمري.
من جانبه، يبحث فريق “فيلادلفيا” عن تحقيق انتصاره الثالث في البطولة، لذلك من المتوقع أن يعتمد مدربه سامر نينو على مالك كنعان في تدوير الكرة مع فادي قرمش وأحمد عطية، وبإسناد من المحترف البوسني جوسيب ميكوليك وزين النجداوي تحت السلتين، مع تواجد اللاعبين شاكر العكش ويوسف العواملة وسيف أبو سالم ورضوان بساتنة وعمر أبو شريخ وغسان الكرد وزيدان زيدان وموسى مطلق وعلي الزعبي على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيين طبقا للرؤية الفنية وظروف المباراة. 
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