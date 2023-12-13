"نجوم الأرثوذكسي" يتخطى المقاولون في "سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان – حقق فريق نجوم الأرثوذكسي فوزا كبيرا على نظيره فريق المقاولون بنتيجة (85-27)، ضمن بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.وفي لقاء جمع بين الفريقين أول من أمس بصالة الأرثوذكسي، برز اللاعب فيصل دعيبس من جانب لاعبي نجوم الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 29 نقطة و11 متابعة وتمريرة و4 ستيل بفاعلية 35، يليه سند عريقات بتسجيله 13 نقطة و9 متابعات وتمريرتين وبلوك شوت بفاعلية 21.ويتصدر فريق الإنجليزية جدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة "العلامة الكاملة"، يليه فريق نجوم الأرثوذكسي ثانيا برصيد 16 نقطة، وحل فريقا نجوم اتحاد عمان والأهلي في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 12 نقطة لكل فريق، كما حل فريقا الجبيهة والمقاولون في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 9 نقاط لكل فريق.إلى ذلك، يسعى فريق الأهلي إلى تجنب أي مفاجآت عندما يواجه نظيره المقاولون عند الساعة 4:30 من مساء يوم غد في صالة الفحيص، ضمن منافسات إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة. وضمن لقاءات اليوم ذاته، تحتضن صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مواجهتا الرياضي ونجوم الإنجليزية عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة اتحاد عمان ونجوم الجبيهة عند الساعة 6 مساء.وينص نظام البطولة، على تأهل الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى المرحلة الثانية، بواقع 12 فريقا سيتم توزيعها على مجموعتين، لتلعب كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، ليتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثالثة.وتلعب الفرق الأربعة فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين، لترتيب الفرق بشكل نهائي وتحديد طرفي النهائي والمركز الثالث، بحيث يلعب أول وثاني الترتيب سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة في المرحلة النهائية، يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات، فيما يتنافس الفريقان صاحبا الترتيب الثالث والرابع في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه بانتصارين.