الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأرثوذكسي يتقدم على اتحاد عمان في سلسلة نهائي "سلة الناشئين"

لاعب الأرثوذكسي تامر عنكي يحاول المرور أمام رقابة من لاعب اتحاد عمان عبدالمجيد شديفات - (من المصدر)
لاعب الأرثوذكسي تامر عنكي يحاول المرور أمام رقابة من لاعب اتحاد عمان عبدالمجيد شديفات - (من المصدر)
 حسم فريق الأرثوذكسي، أولى مواجهات سلسلة نهائي دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق نادي اتحاد عمان بنتيجة 90-75 (النصف الأول
 43-36)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة "إميل وماري حداد" الخاصة بالأرثوذكسي في منطقة عبدون.اضافة اعلان
وبرز الطيب قاسم في اللقاء من جانب لاعبي الأرثوذكسي بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 12 نقطة و23 متابعة وتمريرة وستيل و6 بلوك شوت بفاعلية 32، فيما كان عبدالمجيد شديفات المسجل الأبرز في اللقاء من جانب لاعبي اتحاد عمان بـ 31 نقطة مع 5 متابعات وتمريرة وستيل بفاعلية 21.
وسجل الأرثوذكسي 28 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 23 نقطة لاتحاد عمان، و20 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 9 نقاط لاتحاد عمان، الذي سجل 23 نقطة من الفاست بريك مقابل 20 نقطة للأرثوذكسي، والأخير ساهمت دكة بدلائه بتسجيل 14 نقطة في المباراة مقابل 8 نقاط جاءت من "بنش" اتحاد عمان.
ويتجدد اللقاء بين الفريقين عند الساعة 10:30 من مساء يوم السبت المقبل في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في أمسية رمضانية، وذلك ضمن السلسلة التي يحسمها ويفوز باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات من إجمالي خمس مباريات مفترضة.
من جانبه، تغلب فريق الإنجليزية على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (62-37) في سلسلة تحديد المركز الثالث، التي يحسمها من يسبق منافسه بتحقيق انتصارين من إجمالي ثلاث مباريات مفترضة، علما بأن اللقاء سيتجدد بين الفريقين عند الساعة 9 من مساء يوم غد في صالة "إميل وماري حداد" بمنطقة عبدون.
وبرز يامن حتر في اللقاء من جانب لاعبي الإنجليزية بتسجيله 6 نقاط و11 متابعة و3 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 19، فيما كان فيصل دعيبس اللاعب الأبرز من جانب نجوم الأرثوذكسي بتسجيله 8 نقاط و9 متابعات وتمريرتين و4 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 19.
وسجل الإنجليزية 21 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 14 نقطة لنجوم الأرثوذكسي، و11 نقطة من الفرصة الثانية مقابل نقطتين لنجوم الأرثوذكسي، الذي ظهرت فاعلية دكة بدلائه بإضافتها 19 نقطة مقابل 8 نقاط جاءت من "بنش" الإنجليزية، والأخير سجل 19 نقطة من الفاست بريك مقابل 17 نقطة لنجوم الأرثوذكسي.
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